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Байден суеверно постучал по дереву, говоря о заболевшем Клинтоне
16 октября 2021, 00:55 • 17 • Политика
Президент США Джозеф Байден рассказал о самочувствии госпитализированного 75-летнего Билла Клинтона.
Глава Белого дома Джозеф Байден отреагировал на информацию о госпитализации экс-президента Билла Клинтона с заражением крови.
Во время пресс-конференции Байден отметил, что у бывшего главы Белого дома всё хорошо.
- заявил Байден и постучал пальцем по деревянной трибуне.
Клинтона положили в больницу 15 октября, сообщалось, что он первоначально находился в реанимации, но позднее пошёл на поправку. Врачи утверждают, что в скором времени выпишут 75-летнего экс-президента.
Клинтон занимал высший пост США с 1993 по 2001 год.
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