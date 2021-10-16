Байден суеверно постучал по дереву, говоря о заболевшем Клинтоне

Президент США Джозеф Байден рассказал о самочувствии госпитализированного 75-летнего Билла Клинтона.

Глава Белого дома Джозеф Байден отреагировал на информацию о госпитализации экс-президента Билла Клинтона с заражением крови.

Во время пресс-конференции Байден отметил, что у бывшего главы Белого дома всё хорошо.

Я знаю, у вас есть вопросы о президенте Клинтоне. Мы обмениваемся звонками. Кажется, у него Божьей волей всё хорошо. Когда я с ним поговорю, я сообщу,

- заявил Байден и постучал пальцем по деревянной трибуне.

Клинтона положили в больницу 15 октября, сообщалось, что он первоначально находился в реанимации, но позднее пошёл на поправку. Врачи утверждают, что в скором времени выпишут 75-летнего экс-президента.

Клинтон занимал высший пост США с 1993 по 2001 год.