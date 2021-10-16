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Байден суеверно постучал по дереву, говоря о заболевшем Клинтоне

16 октября 2021, 00:55  •  17 • Политика
Президент США Джозеф Байден рассказал о самочувствии госпитализированного 75-летнего Билла Клинтона.
Глава Белого дома Джозеф Байден отреагировал на информацию о госпитализации экс-президента Билла Клинтона с заражением крови.
Во время пресс-конференции Байден отметил, что у бывшего главы Белого дома всё хорошо.
Я знаю, у вас есть вопросы о президенте Клинтоне. Мы обмениваемся звонками. Кажется, у него Божьей волей всё хорошо. Когда я с ним поговорю, я сообщу,
- заявил Байден и постучал пальцем по деревянной трибуне.
Клинтона положили в больницу 15 октября, сообщалось, что он первоначально находился в реанимации, но позднее пошёл на поправку. Врачи утверждают, что в скором времени выпишут 75-летнего экс-президента.
Клинтон занимал высший пост США с 1993 по 2001 год.

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