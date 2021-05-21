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Байден стал объектом шуток на Западе после слов Путина о "выбитых зубах"

21 мая 2021, 18:00  •  186 • Политика
Фото: Pool via CNP /MediaPunch via www /www.globallookpress.com
Комментаторов развеселила реакция российского лидера
Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на недавнее заявление российского президента, шокировавшее Соединенные Штаты. Однако многие увидели в словах Владимира Путина повод посмеяться над главой Белого дома Джо Байденом.
Напомним, президент РФ заявил, выступая 20 мая на заседании оргкомитета "Победа", посвященного истории Великой Отечественной войны, что Россия "выбьет зубы" путем наращивания своих вооруженных сил любому, кто попытается у нее что-то "откусить". Глава государства также отметил, что попытки сдержать страну проявлялись как во времена Российской империи, так и СССР.
В комментариях под новостью читатели британской газеты сразу вспомнили о Джо Байдене, принявшись с иронией обсуждать "месседж" президента России, который, по их словам, стал намеком на состояние челюсти его американского коллеги.
"Не нужно никому ничего выбивать. Байден сам вытащит свою вставную челюсть", "Лишилась Америка всякого уважения. Ослабла и возненавидела саму себя после Байдена", "Пока они крепнут и наращивают мощь, Байден разоружает армию", "Худший президент в моей памяти. Мы стали посмешищем. Думала, после коронавируса сможет как следует отдохнуть. Так нет же: Байден сам оказался Covid-20", "Путин сможет с легкостью выбить Байдену зубы. Хотя моя внучка тоже на такое способна", – пишут читатели Daily Mail.
Ранее военный эксперт Виктор Баранец оценил слова президента России о "выбитых зубах", заявив, что таким образом российский лидер предостерег ряд государств от конфликта с Москвой.

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