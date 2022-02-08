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Байден: США и ФРГ готовы добросовестно вести переговоры с Россией по безопасности
08 февраля 2022, 03:30 • 66 • Политика
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные штаты Америки и Германия намерены продолжить общение с Россией по поводу безопасности. Делать это они будут "добросовестно".
После переговоров с лидером Германии Олафом Шольцем президент США Джо Байден сделал ряд заявлений. Он обозначил намерения продолжить переговоры с Россией по поводу безопасности и отметил, что ФРГ его в этом поддержит.
– пояснил он на пресс-конференции по итогам переговоров.
Также Байден отметил, что ситуацию, сложившуюся на границе России и Украины лучше решать при помощи дипломатических инструментов. Далее он традиционно заявил о введении санкций в адрес Москвы в случае вторжения армии России на украинскую территорию. Президент США добавил, что работа на мощным пакетом санкций продолжается.
Заявления о санкциях вместе с предложениями об использовании дипломатии выглядит не слишком логичным. Россия неоднократно заявляла, что у неё нет намерения совершать акты агрессии в отношении соседней страны. Наоборот, Кремль настаивал на выполнении минских соглашений для разрешения ситуации на Донбассе. Западные же СМИ продолжают раздувать тему агрессии, анонсируя меры поддержки Зеленского и поставки оружия на Украину.
Кроме России, озабоченность США и Германии вызывает Китай. По мнению Джо Байдена, КНР так же, как и Россия представляет собой, своей политикой "вызов мировому порядку".
Тем не менее отказываться от сотрудничества США пока ни с кем не намерено, по словам главы государства, сообщает ТАСС.
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