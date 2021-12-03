Байден: США готовит комплекс мер, чтобы осложнить жизнь Путину

Байден сообщил о подготовке некоторых инициатив по Украине и России. Эти инициативы должны "сделать для Путина очень, очень трудным то, что он, как опасаются люди, может сделать", добавил американский лидер.

Президент США Джо Байден объявил, что готовит целый комплекс инициатив, касающихся Украины и России. Заявление прозвучало на пресс-конференции американского лидера в Белом доме.

Байден сообщил, что находится в постоянном контакте с союзниками США в Европе и с Украиной. В этих консультациях принимают активное участие советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Госдепа Энтони Блинкен, добавил президент США.

Что я делаю - так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень, очень трудным то, что он, как опасаются люди, может сделать,

- заявил Байден.

Отвечая на вопросы журналистов, глава США признался, что пока ещё не общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что в последнее время тема переговоров Путина и Байдена всплывает регулярно. Тем не менее ни в Вашингтоне, ни в Москве пока не могут сказать, когда состоится разговор лидеров.