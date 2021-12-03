Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбир...
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сде...
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
Главная / Политика

Байден: США готовит комплекс мер, чтобы осложнить жизнь Путину

03 декабря 2021, 23:20  •  79 • Политика
Байден сообщил о подготовке некоторых инициатив по Украине и России. Эти инициативы должны "сделать для Путина очень, очень трудным то, что он, как опасаются люди, может сделать", добавил американский лидер.
Президент США Джо Байден объявил, что готовит целый комплекс инициатив, касающихся Украины и России. Заявление прозвучало на пресс-конференции американского лидера в Белом доме.
Байден сообщил, что находится в постоянном контакте с союзниками США в Европе и с Украиной. В этих консультациях принимают активное участие советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Госдепа Энтони Блинкен, добавил президент США.
Что я делаю - так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень, очень трудным то, что он, как опасаются люди, может сделать,
- заявил Байден.
Отвечая на вопросы журналистов, глава США признался, что пока ещё не общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, что в последнее время тема переговоров Путина и Байдена всплывает регулярно. Тем не менее ни в Вашингтоне, ни в Москве пока не могут сказать, когда состоится разговор лидеров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



79
Источник
Похожие новости
03 декабря 2021, 05:50
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
03 декабря 2021, 02:20
Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курилах
03 декабря 2021, 00:00
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
03 декабря 2021, 14:00
Блинкен выглядел побитым щенком после переговоров с Лавровым - Daily Mail
03 декабря 2021, 09:55
Украинский разведчик одним фактом осадил панику из-за "нападения России"
03 декабря 2021, 07:35
Американский эксперт родом из Ялты объяснил, почему Украина "отдала" Крым России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 декабря 2021, 08:50
Рус, сдавайся! Глава британской разведки сделал России неприличное предложение
27 ноября 2021, 05:45
"Не по телевизору сообщают": Эксперт объяснил, почему переворот на Украине будет не 1 декабря
29 ноября 2021, 01:30
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "План Путина - не умереть со смеху"
01 декабря 2021, 12:25
Госпереворот на Украине обернулся военной операцией
27 ноября 2021, 17:25
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское кресло
27 ноября 2021, 18:35
Хазин подтвердил теорию "большого шухера" элиты, не забыв о секретах Чубайса
02 декабря 2021, 01:15
Политолог предсказал полное исчезновение Украины с карты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.