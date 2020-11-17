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Байден справится с "Северным потоком – 2" лучше Трампа – Bild

17 ноября 2020, 14:00  •  5 • Политика
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
С приходом к власти в США нового президента российский газопровод будет уничтожен, несмотря на 95%-ную готовность
Зря сторонники "Северного потока-2" рассчитывали, что после ухода с поста президента США Дональда Трампа препятствия для строительства газопровода будут устранены. Напротив, именно Джо Байден сможет уговорить Германию отказаться от проекта, несмотря на вложенные в него деньги.
Байден первым из американских высокопоставленных лиц заявил о вреде "Северного потока-2". В 2016 г., будучи вице-президентом США при администрации Барака Обамы, Байден резко высказался против российского проекта, напомнил изданию Bild бывший советник по европейской энергобезопасности в Госдепартаменте США Бенджамин Шмитт.
По его мнению, в Германии пытались представить Трампа личным врагом "Северного потока-2", потому что этот американский президент был и так непопулярен в Европе. На самом деле, в США существует единодушие республиканцев и демократов в отношении экспорта газа из РФ в ЕС. И с приходом к власти Байдена газопровод будет полностью похоронен, несмотря на проложенные 95% труб и потраченные миллиарды долларов инвесторов.
Сначала уже принятые санкции США, угрожающие сертификационным компаниям, затруднят России запуск газопровода. А затем Байден сможет предложить Германии такие условия, которые компенсируют отказ от "Северного потока-2" и поставок российского газа в целом, пишет немецкое издание.
Ранее украинские эксперты объяснили, почему проект "Северный поток-2" обречен и что станет с первым "Северным потоком".

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