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Байден сообщил Путину об атаках "русских хакеров"
09 июля 2021, 21:50 • 32 • Политика
9 июля между президентами России и США состоялся телефонный разговор. Беседа Владимира Путина и Джо Байдена была посвящена нескольким важным вопросам, в том числе и очередным нападкам на Россию из-за хакерских атак.
По данным Белого дома, в разговоре с Владимиром Путиным Джозеф Байден высоко оценил работу как русской, так и американской команд по урегулированию политической ситуации в Сирии после саммита России и США.
Также президент США снова обвинил Россию в кибератаках. Байден заявил, что на данный момент продолжаются атаки с использованием программ-вымогателей, которые затронули и США. В беседе с Владимиром Путиным глава Белого дома попросил пресечь работу русских хакеров. По словам Байдена, угроза исходит именно с территории России.
Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил телефонные переговоры лидеров двух стран. Об этом сообщает RT. Кремль уже не раз отмечал, что хакерские атаки на США никак не связаны с Россией.
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