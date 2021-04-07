Байден сообщил хорошую и плохую новость о COVID в США: "Новые штаммы распространяются быстро"

Президент США Джо Байден сообщил соотечественникам две новости о COVID-19. Как водится, одна новость хорошая, вторая плохая. "Новые штаммы распространяются быстро", - произнёс политик, но это не самое страшное.

Глава Белого дома сделал заявление о ситуации с COVID-19 в США и попросил у сограждан разрешения быть с ними предельно откровенным. Байден сразу расставил акценты: Соединённые Штаты находятся совсем не на финишной прямой по борьбе с коронавирусом.

"Новые разновидности распространяются и распространяются быстро", - произнёс политик.

В ходе брифинга он сообщил, что кривая новых заражений вновь пошла вверх, число госпитализаций снижаться перестало. Летальных исходов по-прежнему много, но меньше, чем три месяца назад.

По мнению Джо Байдена, его администрация достигла "невероятного прогресса" в кампании по вакцинации. Если раньше сообщалось, что доступ к вакцине все американцы от 18 лет получат к 1 мая, то теперь сроки скорректировали. Прививки станут доступны к 19 апреля.

Президент США также выразил надежду, что его страна вскоре начнёт делиться вакцинами и с другими странами, но тут есть сложность. В конце 2020 года Дональд Трамп перед своим уходом с президентского поста успел подписать указ, запрещающий Вашингтону предоставлять дозы вакцины иностранным государствам. Запрет должен действовать до тех пор, пока доступ к препаратам не получат все граждане США.