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Байден снова публично оконфузился: "Почти на минуту "оставил" страну беззащитной" - видео

30 апреля 2021, 10:25  •  77 • Политика
Президент США Джо Байден снова оконфузился на публике. На этот раз он потерял свою маску и почти минуту искал её вокруг себя. К поискам подключилась даже жена. Интернет-пользователи иронично прокомментировали видео инцидента, заметив, что "обладатель "ядерного чемоданчика" почти на минуту "оставил" страну беззащитной, пока занимался поисками".
Президент США Джо Байден регулярно попадает в неловкие ситуации, да ещё и публично. То спотыкается и даже падает на трапе президентского самолёта, то не может справиться с простой новогодней хлопушкой, то путает слова или же и вовсе не может произнести их правильно с первого раза.
На этот раз глава Белого дома оконфузился с поиском собственной защитной маски во время очередного публичного выступления. Он почти минуту искал её везде вокруг себя, на трибуне, рядом с ней. На помощь пришла и его супруга Джилл Байден.
Но в итоге всех спас один из помощников, который подскочил к президенту и попытался максимально незаметно показать ему, где находится пропавшая маска. Как выяснилось, всё это время маска находилась в кармане брюк президента США.
Видео инцидента активно обсуждалось в соцсетях. Интернет-пользователи иронии в адрес Байдена не сдерживали.
"Обладатель "ядерного чемоданчика" почти на минуту "оставил" страну беззащитной... пока занимался поисками своей маски", - не без юмора отмечает автор Telegram-канала "Военный обозреватель".

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