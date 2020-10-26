Байден снова провалил речь в прямом эфире - перепутал Трампа с Бушем: "Джордж, ах, Джордж..."

Президентская кампания в США в этом году отличается не только хамскими дебатами, но и забывчивостью одного из кандидатов на пост первого лица страны Джо Байдена. Пару недель назад Джо Байден забыл, на какую должность он баллотируется - предположил, что идёт в сенат. А теперь политик ещё и перепутал своего соперника.

Как известно, Джо Байден конкурирует с действующим президентом США Дональдом Трампом. Однако в прямом эфире он об этом позабыл и начал вспоминать о Джордже Буше.

"Джордж, ах, Джордж..." - говорил Байден на камеру, пока, наконец, не сообразил, что Джордж на самом деле Дональд, а Буш - это Трамп.

Впрочем, в сравнении с другим разом, когда Байден и вовсе заснул в эфире, этот инцидент, по крайней мере, выглядел живо.