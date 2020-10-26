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Байден снова провалил речь в прямом эфире - перепутал Трампа с Бушем: "Джордж, ах, Джордж..."
26 октября 2020, 15:40 • 30 • Политика
Джо Байден вновь провалил свою речь в прямом эфире. На этот раз он предположил, что соперничает не с Дональдом Трампом, а с Джорджем Бушем. "Джордж, ах, Джордж...", - приговаривал Байден в эфире.
Президентская кампания в США в этом году отличается не только хамскими дебатами, но и забывчивостью одного из кандидатов на пост первого лица страны Джо Байдена. Пару недель назад Джо Байден забыл, на какую должность он баллотируется - предположил, что идёт в сенат. А теперь политик ещё и перепутал своего соперника.
Как известно, Джо Байден конкурирует с действующим президентом США Дональдом Трампом. Однако в прямом эфире он об этом позабыл и начал вспоминать о Джордже Буше.
"Джордж, ах, Джордж..." - говорил Байден на камеру, пока, наконец, не сообразил, что Джордж на самом деле Дональд, а Буш - это Трамп.
Впрочем, в сравнении с другим разом, когда Байден и вовсе заснул в эфире, этот инцидент, по крайней мере, выглядел живо.
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