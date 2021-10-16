Байден снова оконфузился: Видео случайного признания разошлось по миру

Президент США Байден признался, что любит детей больше, чем людей. "К счастью, я им нравлюсь. Может быть, поэтому они мне и нравятся", - заявил он на видео.

Президент США Джо Байден снова сболтнул что-то не то во время своего публичного выступления. На этот раз американский глава государства признался, что любит детей больше, чем людей.

Конфуз произошёл во время выступления Байдена с речью в детском саду в Хартфорде, штат Коннектикут. Речь главы государства была посвящена поддержке семей и проблемам образования.

Все знают, что я люблю детей больше, чем людей. К счастью, я им нравлюсь. Может быть, поэтому они мне и нравятся,

- сказал Байден на камеру.

Видеозапись тут же стала вирусной в соцсетях.

Напомним, что Байден является старейшим президентом США. Ещё во время его предвыборной кампании многие обратили внимание на его оговорки. Так, в ходе одного из выступлений Байден перепутал жену с сестрой.