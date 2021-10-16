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Байден снова оконфузился: Видео случайного признания разошлось по миру

16 октября 2021, 17:50  •  193 • Политика
Президент США Байден признался, что любит детей больше, чем людей. "К счастью, я им нравлюсь. Может быть, поэтому они мне и нравятся", - заявил он на видео.
Президент США Джо Байден снова сболтнул что-то не то во время своего публичного выступления. На этот раз американский глава государства признался, что любит детей больше, чем людей.
Конфуз произошёл во время выступления Байдена с речью в детском саду в Хартфорде, штат Коннектикут. Речь главы государства была посвящена поддержке семей и проблемам образования.
Все знают, что я люблю детей больше, чем людей. К счастью, я им нравлюсь. Может быть, поэтому они мне и нравятся,
- сказал Байден на камеру.
Видеозапись тут же стала вирусной в соцсетях.
Напомним, что Байден является старейшим президентом США. Ещё во время его предвыборной кампании многие обратили внимание на его оговорки. Так, в ходе одного из выступлений Байден перепутал жену с сестрой.

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