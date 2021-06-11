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Байден снова оконфузился: Президент США заблудился на саммите G7 - видео
11 июня 2021, 19:05 • 150 • Политика
Байден заблудился на саммите G7. Президент зашёл в ресторан и начал растерянно оглядываться, пытаясь понять, куда он попал.
Президент США Джо Байден заблудился на саммите Большой семёрки (G7) и случайно забрёл в один из ресторанов в британском Корнуолле. Видеозапись инцидента была опубликована в Сети.
На кадрах видно, как Байден растерянно оглядывается, стоя на террасе ресторана. Кто-то из посетителей окликнул главу США и поинтересовался, как проходят его встречи на саммите. Байден не расслышал с первого раза, но в итоге ответил, что всё хорошо. Затем, на его счастье, его заметила какая-то девушка, вероятно, из организаторов, и отвела куда нужно.
- иронично комментирует видео Telegram-канал Военный обозреватель.
Напомним, что Байден является самым старым президентом США. Ему 78 лет. В этой связи ещё во время предвыборной гонки многие задавались вопросом, насколько он способен исполнять обязанности главы государства, особенно с учётом всех инцидентов, где он путал людей, места и события.
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