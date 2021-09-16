Байден снова оконфузился на весь мир. На этот раз с "парнем внизу"

Президента США Джо Байдена вновь подвела память. На этот раз конфуз случился во время видеоконференции по поводу создания трёхстороннего военного союза AUUKUS. Глава Белого дома забыл имя премьера Австралии, поблагодарив его как "того парня внизу".

С начала своего президентства американский лидер Джо Байден уже не раз попадал в неловкие ситуации. В том числе и те, где 78-летнего политика явно подвела память. То он "заблудился" в ресторане, то среди журналистов на пресс-конференции. Подводила президента США память и с именем президента России.

На этот раз конфуз случился во время видеоконференцсвязи с британским премьером Борисом Джонсоном и австралийским премьером Скоттом Моррисоном. Во время своего выступления по поводу создания трёхстороннего военного союза Австралии, Великобритании и США - AUUKUS Байден забыл имя последнего.

"Спасибо, Борис! - поблагодарил он британского собеседника, а после, развернувшись к австралийцу, внезапно забыл имя Моррисона. Но тут же выкрутился, назвав его "приятелем". - И я хочу поблагодарить того парня внизу, большое спасибо, приятель".