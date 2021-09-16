Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся на...
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – н...
Главная / Политика

Байден снова оконфузился на весь мир. На этот раз с "парнем внизу"

16 сентября 2021, 08:45  •  118 • Политика
Президента США Джо Байдена вновь подвела память. На этот раз конфуз случился во время видеоконференции по поводу создания трёхстороннего военного союза AUUKUS. Глава Белого дома забыл имя премьера Австралии, поблагодарив его как "того парня внизу".
С начала своего президентства американский лидер Джо Байден уже не раз попадал в неловкие ситуации. В том числе и те, где 78-летнего политика явно подвела память. То он "заблудился" в ресторане, то среди журналистов на пресс-конференции. Подводила президента США память и с именем президента России.
На этот раз конфуз случился во время видеоконференцсвязи с британским премьером Борисом Джонсоном и австралийским премьером Скоттом Моррисоном. Во время своего выступления по поводу создания трёхстороннего военного союза Австралии, Великобритании и США - AUUKUS Байден забыл имя последнего.
"Спасибо, Борис! - поблагодарил он британского собеседника, а после, развернувшись к австралийцу, внезапно забыл имя Моррисона. Но тут же выкрутился, назвав его "приятелем". - И я хочу поблагодарить того парня внизу, большое спасибо, приятель".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





118
Источник
Похожие новости
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украине: "Давно просили"
16 сентября 2021, 03:15
Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают права дипломатов
16 сентября 2021, 05:05
Эксперт предложил Киеву вступить в борьбу с Польшей за транзит газа в Европу
16 сентября 2021, 06:55
Россию объявили врагом НАТО номер один на ближайшие 10 лет
16 сентября 2021, 06:55
"Кремль сложно винить": Читатели FT оправдали Россию за "Северный поток – 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловско...
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украин...
16 сентября 2021, 03:15
Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают пр...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2021, 19:20
"Принудительно посадят самолёт с Шойгу?": Блогер указал на "откровенно странный поступок" Чехии
13 сентября 2021, 01:00
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
13 сентября 2021, 06:30
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
09 сентября 2021, 09:00
Европа хочет покупать российский газ за рубли
13 сентября 2021, 10:10
"Это уже полный аут!": "Куев" поставил под вопрос свою "тысячелетнюю историю" - Пронько
12 сентября 2021, 08:30
Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.