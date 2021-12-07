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Байден случайно оконфузился на переговорах с Путиным - СМИ

07 декабря 2021, 22:25  •  356 • Политика
Фото: kremlin.ru
Президент забыл включить микрофон
Вторые в истории переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена подошли к концу. И хотя значительная часть беседы лидеров была скрыта от журналистов, первые кадры приветствия все же показали публике. Однако даже в эти секунды американский глава не смог произвести солидного впечатления. На конфуз Байдена обратило внимание британское издание Daily Mail.
"Неудобный момент", как отмечают журналисты, начался из-за неполадок с техникой – президент США забыл включить микрофон перед началом саммита. Поэтому приветствие российского главы сопровождались молчанием в несколько секунд.
"Вот и все. Привет! Приятно снова вас видеть", – раздалось в первую очередь, когда Байден смог найти подходящую кнопку. 
До этого американский главнокомандующий, улыбаясь, безуспешно махал Владимиру Путину рукой. 
Напомним, онлайн-конференция между лидерами состоялась на фоне напряженной ситуации в двусторонних отношениях и обострения агрессивной риторики вокруг ситуации на Украине. Беседа глав России и США продлилась два часа. 

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