|
Байден случайно оконфузился на переговорах с Путиным - СМИ
07 декабря 2021, 22:25 • 356 • Политика
Президент забыл включить микрофон
Вторые в истории переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена подошли к концу. И хотя значительная часть беседы лидеров была скрыта от журналистов, первые кадры приветствия все же показали публике. Однако даже в эти секунды американский глава не смог произвести солидного впечатления. На конфуз Байдена обратило внимание британское издание Daily Mail.
"Неудобный момент", как отмечают журналисты, начался из-за неполадок с техникой – президент США забыл включить микрофон перед началом саммита. Поэтому приветствие российского главы сопровождались молчанием в несколько секунд.
"Вот и все. Привет! Приятно снова вас видеть", – раздалось в первую очередь, когда Байден смог найти подходящую кнопку.
До этого американский главнокомандующий, улыбаясь, безуспешно махал Владимиру Путину рукой.
Напомним, онлайн-конференция между лидерами состоялась на фоне напряженной ситуации в двусторонних отношениях и обострения агрессивной риторики вокруг ситуации на Украине. Беседа глав России и США продлилась два часа.
Подпишитесь на нас
356
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 декабря 2021, 00:45
|
07 декабря 2021, 01:25
|
05 декабря 2021, 01:35
|
06 декабря 2021, 13:45
|
03 декабря 2021, 00:00
|
01 декабря 2021, 08:20
|
04 декабря 2021, 22:05