Байден случайно оконфузился на переговорах с Путиным - СМИ

Фото: kremlin.ru

Президент забыл включить микрофон

Вторые в истории переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена подошли к концу. И хотя значительная часть беседы лидеров была скрыта от журналистов, первые кадры приветствия все же показали публике. Однако даже в эти секунды американский глава не смог произвести солидного впечатления. На конфуз Байдена обратило внимание британское издание Daily Mail.

"Неудобный момент", как отмечают журналисты, начался из-за неполадок с техникой – президент США забыл включить микрофон перед началом саммита. Поэтому приветствие российского главы сопровождались молчанием в несколько секунд.

"Вот и все. Привет! Приятно снова вас видеть", – раздалось в первую очередь, когда Байден смог найти подходящую кнопку.

До этого американский главнокомандующий, улыбаясь, безуспешно махал Владимиру Путину рукой.

Напомним, онлайн-конференция между лидерами состоялась на фоне напряженной ситуации в двусторонних отношениях и обострения агрессивной риторики вокруг ситуации на Украине. Беседа глав России и США продлилась два часа.