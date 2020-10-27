Байден скрывает, что серьёзно болен? Эксперт оценил постоянные оговорки соперника Трампа

В ходе своей речи 77-летний кандидат в президенты США Джо Байден не смог вспомнить имя своего оппонента Дональда Трампа и дважды назвал его Джорджем, вероятно, перепутав с Бушем-младшим. Оговорки престарелого кандидата от Демократической партии прокомментировал американист Малек Дудаков.

По его мнению, частые ошибки Байдена могут говорить как о том, что его возраст начинает брать своё, так и быть одним из признаков ранней стадии деменции. Эксперт уверен, что как и в случае с Хиллари Клинтон, демократы сделают всё, чтобы скрыть правду о состоянии здоровья своего кандидата.

"Понятно, что он не всегда оговаривается, но это происходит довольно часто", - отметил специалист в беседе с Nation News.

Он добавил, какова бы ситуация ни была на самом деле, каждая оговорка Байдена сильно бьёт по его имиджу. Дудаков считает, что американцы не станут голосовать за кандидата в президенты США, который даже не помнит, как зовут его оппонента.