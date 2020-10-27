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Байден скрывает, что серьёзно болен? Эксперт оценил постоянные оговорки соперника Трампа
27 октября 2020, 08:10 • 75 • Политика
Байден не смог вспомнить имя Трампа и назвал его Джорджем. Американист Малек Дудаков считает, что частые оговорки бывшего вице-президента могут свидетельствовать о ранней стадии серьёзной болезни.
В ходе своей речи 77-летний кандидат в президенты США Джо Байден не смог вспомнить имя своего оппонента Дональда Трампа и дважды назвал его Джорджем, вероятно, перепутав с Бушем-младшим. Оговорки престарелого кандидата от Демократической партии прокомментировал американист Малек Дудаков.
По его мнению, частые ошибки Байдена могут говорить как о том, что его возраст начинает брать своё, так и быть одним из признаков ранней стадии деменции. Эксперт уверен, что как и в случае с Хиллари Клинтон, демократы сделают всё, чтобы скрыть правду о состоянии здоровья своего кандидата.
Он добавил, какова бы ситуация ни была на самом деле, каждая оговорка Байдена сильно бьёт по его имиджу. Дудаков считает, что американцы не станут голосовать за кандидата в президенты США, который даже не помнит, как зовут его оппонента.
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