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Байден скрывает, что серьёзно болен? Эксперт оценил постоянные оговорки соперника Трампа

27 октября 2020, 08:10  •  75 • Политика
Байден не смог вспомнить имя Трампа и назвал его Джорджем. Американист Малек Дудаков считает, что частые оговорки бывшего вице-президента могут свидетельствовать о ранней стадии серьёзной болезни.
В ходе своей речи 77-летний кандидат в президенты США Джо Байден не смог вспомнить имя своего оппонента Дональда Трампа и дважды назвал его Джорджем, вероятно, перепутав с Бушем-младшим. Оговорки престарелого кандидата от Демократической партии прокомментировал американист Малек Дудаков.
По его мнению, частые ошибки Байдена могут говорить как о том, что его возраст начинает брать своё, так и быть одним из признаков ранней стадии деменции. Эксперт уверен, что как и в случае с Хиллари Клинтон, демократы сделают всё, чтобы скрыть правду о состоянии здоровья своего кандидата.
"Понятно, что он не всегда оговаривается, но это происходит довольно часто", - отметил специалист в беседе с Nation News.
Он добавил, какова бы ситуация ни была на самом деле, каждая оговорка Байдена сильно бьёт по его имиджу. Дудаков считает, что американцы не станут голосовать за кандидата в президенты США, который даже не помнит, как зовут его оппонента.

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