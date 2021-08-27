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Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады

27 августа 2021, 00:10  •  108 • Политика
Запад кардинально изменил статус Украины. Из рычага давления на Россию страна превратилась для США и ЕС в обузу. "Об этом уже сказала Меркель, Путин тоже намекал. Теперь еще Байден должен напрямую Зеленскому это сказать, потому что Байден - главная "крыша" Украины", - заявил депутат Рады Анатолий Бурмич.
Украина лишилась своего главного козыря, который долгое время пыталась использовать на мировой арене. Она больше не является для США и Европы рычагом давления на Россию, считает депутат Верховной рады, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич.
По его словам, Запад пытался при помощи Украины оказать влияние на Россию. Однако ни это, ни санкции не дали американцам и европейцам нужного эффекта. Более того, Украина из рычага давления превратилась для Запада в обузу.
На сегодняшний день Украина должна понять, что она уже, мягко говоря, потеряла статус рычага влияния на Россию,
- прямо сказал парламентарий в эфире украинского телеканала "Наш".
По мнению Бурмича, Запад уже сам недвусмысленно даёт понять, что он более не заинтересован в Украине. Теперь перед ним задача - установить более-менее ровные отношения с Россией, а Незалежная является в этом помехой.
Об этом уже сказала Меркель, Путин тоже намекал. Теперь еще Байден должен напрямую Зеленскому это сказать, потому что Байден - главная "крыша" Украины,
- цитирует Nation News слова украинского депутата.
По его словам, Европе и США сейчас нужен мир на Украине, чтобы можно было отменить санкции и начать торговые отношения с Россией.

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