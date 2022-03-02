Байден скажет об "ошибке Путина": Белый дом раскрыл содержание предстоящего обращения президента США

Американский лидер Джо Байден в ближайшие часы выступит перед Конгрессом США с речью о положении страны. Главной темой станет ситуация на Украине.

Американский президент Джо Байден в ближайшие часы выступит перед членами Конгресса с ежегодным посланием о положении США. Судя по всему, главной темой станет ситуация на Украине. Белый дом уже распространяет выдержки из будущей речи президента. Байден намеревается раскрыть "ошибку Путина" насчет НАТО, сообщает ТАСС.

Из предстоящей речи стало ясно, что американский лидер обвинит Россию в том, что она якобы отвергла дипломатию. Якобы спецоперация на Украине уже давно планировалась.

"Путин считал, что НАТО не ответит. Он считал, что может расколоть нас здесь, на родине. Он ошибался, ведь мы были готовы", — цитирует агентство выдержки из речи Байдена.

Президент США также намерен заявить о нарастании угроз для Америки. Что он предложит Конгрессу, пока неизвестно.

Между тем, Владимир Путин запретил вывозить из России иностранную валюту с 1 марта. Эта мера нужна для обеспечения финансовой стабильности страны. Как отмечается в документе, ограничения пришлось применить из-за противоречивых и противоречащих международному праву действий США и примкнувших к ним иностранных государств.