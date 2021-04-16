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Байден шокировал Брюссель желанием встретиться с Путиным в Европе - Рар

16 апреля 2021, 20:00  •  75 • Политика
Джо Байден. Фото: Doug Mills/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Лидер американцев пытается растянуться в шпагате, чтобы угодить всем своим советникам
Коллективный Брюссель впал в шоковое состоянии из-за того, что президент США Джо Байден в качестве первого своего визита в качестве хозяина Белого дома в границы Европы выбрал целью не встречу, например, с канцлером Германии Ангелой Меркель или главой Франции Эммануэлем Макроном, а с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом сегодня сообщил немецкий политолог Александр Рар в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"В Европе все в большом шоке, потому что, оказывается, Байден едет в свой первый вояж в Европу встречаться с Путиным, а не с Меркель или Макроном. Люди хватаются за голову… А американцы заявляют: здесь, в Европе, мы с Путиным будем договариваться об Украине. Какая там "нормандская четверка"?!", – сказал эксперт.
Политолог считает, что европейцы находятся в недоумении и не понимают, как им выбраться из данной ситуации, т.к. сам Байден совсем не стремится с ними разговаривать.
Также Рар отреагировал на вчерашнее высказывание американского лидера в своей речи, посвященной России, по поводу "Северного потока-2". Напомним, президент США назвал газопровод "сложным вопросом, затрагивающим наших союзников в Европе".
По мнению известного политолога, Байден оказался между двух огней: один советник прибегает к нему в Овальный кабинет и убеждает лидера нации в необходимости договариваться с Европой, в том числе ради сдерживания Китая, а потом приходит другой и призывает остановить проект путем давления на власти ФРГ и санкций в отношении немецких компаний.
Аналогичная ситуация происходит по вопросу отношений с Москвой.
"И вот этот самый Байден пытается сделать какой-то шпагат: с одной стороны, договориться с Россией, с другой – "повоевать", – резюмировал Рар.
Накануне американский президент дважды за пару часов возбудил мировую общественность. Сначала он ввел целый пакет новых антироссийских санкций, а потом выступил ссемиминутной речью, в которой говорил не просто о Путине, а о "президенте Путине" (правда, однажды оговорился, назвав его "Клутиным"). Байден назвал свой последний телефонный разговор с ним "искренним, почтительным и уважительным", подчеркнул, что Россия и США являются "великими державами", ответственными за глобальную стабильность. По его словам, российский и американский народы "гордые и патриотичные" и стремятся к миру.
Байден выразил обеспокоенность пребыванием наших войск у границ с Украиной, но отметил, что Штаты не хотят "начинать цикл эскалации и конфликт с Россией".

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