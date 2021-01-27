Байден сделал заявление по "Северному потоку - 2" словами Трампа

Президент США Джо Байден считает, что строительство российского газопровода "Северный поток - 2" - это "плохая сделка для Европы". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Также отмечается, что Байден планирует изучить все санкции, которые ранее ввели США, чтобы остановить проект. Речь идёт о санкциях, которые приняты при президенте Дональде Трампе в рамках закона "О борьбе с врагами Америки посредством санкций".

Президент продолжает считать, что "Северный поток - 2" - это плохая сделка для Европы,

- заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Напомним, что Вашингтон пошёл на беспрецедентные шаги, чтобы помешать строительству "Северного потока - 2". После того как США исчерпали все санкционные меры в адрес России, они начали угрожать европейским партнёрам проекта.