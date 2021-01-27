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Байден сделал заявление по "Северному потоку - 2" словами Трампа

27 января 2021, 00:20  •  156 • Политика
В Белом доме озвучили позицию Байдена по "Северному потоку - 2". "Президент продолжает считать, что "Северный поток - 2" - это плохая сделка для Европы", - передаёт Белый дом.
Президент США Джо Байден считает, что строительство российского газопровода "Северный поток - 2" - это "плохая сделка для Европы". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Также отмечается, что Байден планирует изучить все санкции, которые ранее ввели США, чтобы остановить проект. Речь идёт о санкциях, которые приняты при президенте Дональде Трампе в рамках закона "О борьбе с врагами Америки посредством санкций".
Президент продолжает считать, что "Северный поток - 2" - это плохая сделка для Европы,
- заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Напомним, что Вашингтон пошёл на беспрецедентные шаги, чтобы помешать строительству "Северного потока - 2". После того как США исчерпали все санкционные меры в адрес России, они начали угрожать европейским партнёрам проекта.

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