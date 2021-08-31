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Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут вообще украинцы?"
31 августа 2021, 05:00 • 342 • Политика
Журналист одного из американских изданий рассказал о том, как президент Джо Байден сделал "подарок Кремлю". Он связан с "Северным потоком – 2". Рядовые американцы остались в недоумении. "Причём тут вообще украинцы?" – спрашивают люди о теме, которая проходит через всю публикацию красной нитью.
Статья была опубликована на страницах National Review. Джимми Куинн написал, что украинские активисты, члены правительства и антикоррупционные лидеры готовят некое письмо, в котором указывают на ошибки Джо Байдена. Причём адресатом документа является американский лидер.
Украинцы недовольны тем, что Байден "сделал Кремлю подарок", а именно одобрил трубопровод "Северный поток – 2". Более того, граждане Незалежной уверены в том, что своим решением американский лидер их предал. Он столько раз обещал поддерживать Украину, а теперь дал добро на проект, который "упрочит влияние Владимира Путина на Европу".
В частности, приводятся слова соучредителя Украинского кризисного медиацентра и организатора написания коллективного письма Геннадия Курочки. Он выражает разочарование действиями Байдена, которые расценивает как отказ поддержать "европейскую страну, чей народ своей кровью и жизнями своих сыновей и дочерей доказал, что всецело разделяет ценности американского народа".
Американский народ статью прочитал и поспешил высказать своё мнение в комментариях.
"Что ж, записывайтесь в очередь: Байден вообще много кого предал", - написал Aaja.
"Возвращаемся к реальности: абсурдно думать, что у США есть моральное или юридическое право или хотя бы практическая возможность заставить Германию импортировать русское топливо исключительно через Украину", - подметил Lenin.
Пользователь kalash203 сомневается, что в дискуссии о русском газе и немецких деньгах может в принципе появиться хоть малая толика здравого смысла в контексте Незалежной.
"Причём тут вообще украинцы? Они что, хотят шантажировать и тех, и других? Они хотят на лапу за то, что им посчастливилось жить к западу от России?" – спрашивает читатель.
Ранее стало известно о конфузе, случившемся с американским президентом. Джо Байден забыл снять маску с одного уха во время пресс-конференции по поводу урагана "Ида". Маска висела на одном ухе всё выступление, сбивая зрителей с серьёзного тона.
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