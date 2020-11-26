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Байден сдаст Украину, шансов нет: Кедми заявил о "гениальных идеях" Штатов
26 ноября 2020, 14:20 • 54 • Политика
Байден сдаст Украину, шансов нет - такого мнения придерживается экс-руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми. Он рассказал о "гениальных идеях" Соединённых Штатов Америки и обрисовал перспективы.
В прямом эфире программы "Поле Куликова" на YouTube-канале "Соловьёв Live" ведущий Дмитрий Куликов напомнил о плотном патронате американской администрации при майдане, госперевороте и начале гражданской войны на Украине. Этим публично занимались Джо Байден и Виктория Нуланд. Украина никогда не скрывала: ждала возвращения Байдена и клинтоновской группировки в надежде, что жизнь наладится.
Кедми напомнил об особенностях структуры власти в США. Раньше Байден был вице-президентом, а это "пятое колесо в телеге", которому не доверяют ничего серьёзного.
"Хочешь заниматься Украиной - занимайся. Она никого не интересует", - объяснил гость эфира.
Он занимался, и позже открылись радужные перспективы для него и его сына.
Он подчеркнул, что Украина абсолютно никому не нужна. Она уже выполнила свою историческую миссию - навредить России. Вторую историческую миссию она не приняла: стать базой для американских армии и флота, а также для НАТО - чтобы те располагались поближе к Москве. Сейчас США пытаются как-то использовать украинское воздушное пространство. Но только до тех пор, пока позволяет Россия, подчеркнул экс-глава спецслужбы "Натив".
"Сейчас возникают "гениальные" идеи: почему бы не дать Украине и Грузии статус особого положения в НАТО? Не внутри Альянса, но всё-таки чтобы можно было ими больше пользоваться в обход существующих правил", - сообщил Кедми.
По его мнению, когда "завтра" Байден станет президентом, ему будет не до Украины. У него страна находится в катастрофическом положении. Очень сложные отношения вовсе не с Украиной, а с Китаем и Европой, Ираном и Ближним Востоком.
"И уделять внимание Украине в этом бедламе у Байдена просто нет сил", - уверен Яков Кедми.
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