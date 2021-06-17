|
Байден сдал Турции аэропорт столицы Афганистана
17 июня 2021, 20:55 • 122 • Политика
Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула. Об этом договорились Байден и Эрдоган.
Президент США Джо Байден и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что с уходом американских военных из Афганистана обеспечивать безопасность аэропорта Кабула будет турецкая армия. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Ранее власти США приняли решение завершить 20-летнюю военную кампанию в Афганистане и вывести американские войска из страны. За годы войны Белый дом потратил 2 триллиона долларов, а также потерял 2400 американских военных.
- прокомментировал Белый дом передачу аэропорта под контроль Турции.
Добавлено, что у Вашингтона есть запасной план на случай, если Анкара не справится со своими обязательствами.
Подпишитесь на нас
122
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 июня 2021, 06:50
|
13 июня 2021, 03:10
|
14 июня 2021, 00:15
|
12 июня 2021, 13:25
|
15 июня 2021, 01:00
|
15 июня 2021, 10:10
|
12 июня 2021, 18:00