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Байден сдал Турции аэропорт столицы Афганистана

17 июня 2021, 20:55  •  122 • Политика
Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула. Об этом договорились Байден и Эрдоган.
Президент США Джо Байден и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что с уходом американских военных из Афганистана обеспечивать безопасность аэропорта Кабула будет турецкая армия. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Ранее власти США приняли решение завершить 20-летнюю военную кампанию в Афганистане и вывести американские войска из страны. За годы войны Белый дом потратил 2 триллиона долларов, а также потерял 2400 американских военных.
Есть приверженность тому, что Турция будет играть ключевую роль в безопасности (кабульского) аэропорта имени Хамида Карзая,
- прокомментировал Белый дом передачу аэропорта под контроль Турции.
Добавлено, что у Вашингтона есть запасной план на случай, если Анкара не справится со своими обязательствами.

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