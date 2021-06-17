Байден сдал Турции аэропорт столицы Афганистана

Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула. Об этом договорились Байден и Эрдоган.

Президент США Джо Байден и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что с уходом американских военных из Афганистана обеспечивать безопасность аэропорта Кабула будет турецкая армия. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Ранее власти США приняли решение завершить 20-летнюю военную кампанию в Афганистане и вывести американские войска из страны. За годы войны Белый дом потратил 2 триллиона долларов, а также потерял 2400 американских военных.

Есть приверженность тому, что Турция будет играть ключевую роль в безопасности (кабульского) аэропорта имени Хамида Карзая,

- прокомментировал Белый дом передачу аэропорта под контроль Турции.

Добавлено, что у Вашингтона есть запасной план на случай, если Анкара не справится со своими обязательствами.