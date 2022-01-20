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Байден сам подсказал России "атаку" на Украину – политолог

20 января 2022, 19:05  •  58 • Политика
Президент США Джо Байден сам подсказал России, как "атаковать" Украину, и намекнул, как отреагирует на это Вашингтон. Такое мнение высказал британский профессор Роб Сингх.
19 января Джо Байден провёл пресс-конференцию в честь первого года своего президентства. В числе прочего, разговор шёл о "вторжении" России на Украину.
"Одно дело, если это незначительная вылазка, и в конечном итоге нам придётся спорить о том, что делать, а чего не делать", - произнёс американский лидер.
Иначе слова о "незначительной вылазке" можно перевести как "небольшое вторжение". Так или иначе, но такое заявление не осталось незамеченным. Пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки пришлось даже позднее объяснять, что имел ввиду Байден. Она от классических формулировок про "быстрый, жёсткий и единый ответ со стороны США и союзников" в случае если "вооружённые силы России перейдут границу Украины" не отклонялась.
Профессор Лондонского университета Роб Сингх посчитал катастрофой для Вашингтона это высказывание Байдена. Катастрофой это является и для самого президента США. Последовавшие объяснения Псаки это только доказывают. Ей пришлось рассказывать, чем отличаются военные и невоенные действия. Но по сути Байден позволил России "агрессию" в отношении Незалежной.
"Украина будет глубоко обеспокоена тем, что, по сути, Байден намекнул, что Россия может предпринимать всевозможные невоенные действия, в том числе кибератаки, которые Вашингтон не сочтёт заслуживающими серьёзного ответа", - заявил Сингх в интервью "Ленте.ру".
Он не исключил, что в Москве высказывания Байдена будут восприняты как обещание бездействия.

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