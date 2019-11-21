|
Байден с Порошенко доведут Зеленского до дефолта: Украину ограбили на 10 млрд долларов?
21 ноября 2019, 13:09 • 235 • Политика
Украина потеряла около 10 миллиардов евро в результате существования коррупционной схемы, к которой причастны бывший вице-президент США Джо Байден и украинский экс-президент Пётр Порошенко. Обвинения озвучили депутаты Рады, также предупредившие Киев о грядущем дефолте.
Семья бывшего вице-президента США Джо Байдена причастна к выводу из украинской экономики 16,5 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА ФАН.
В среду депутаты Верховной рады Александр Дубинский и Андрей Деркач обнародовали документы, доказывающие существование коррупционной схемы, благодаря которой в 2012-2019 годах с Украины удалось вывести около 10 миллиардов долларов. После этого средства возвращались обратно в виде долгов.
План был разработан ещё при экс-президенте Украины Викторе Януковиче, однако основными бенефициарами стали члены команды Петра Порошенко и иностранные инфестфонды во главе с Franklin Templton. Интересно то, что документы компрометируют Джо Байдена. Украинские парламентарии заявили, что семья экс-президента США вывела из украинской экономики 16,5 миллиона долларов через компанию Burisma Holdings и экс-депутата Николая Злочевского.
Дубинский и Деркач добавили, что из-за таких хищений Украине грозит дефолт в 2020-2021 годах. Чтобы избежать краха, необходимо создать следственные комиссии в правительстве и парламенте страны. К сотрудничеству также необходимо привлечь Минфин США, так как в преступлениях замешаны американские граждане.
Как сообщал ранее телеканал "360", Демократическая партия США смогла запустить процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа, который якобы пытался заставить Киев передать ему компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена. Дело в том, что Байден и его сын могут быть замешаны в коррупционных схемах, связанных с Burisma Group.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
235
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 ноября 2019, 17:24
|
19 ноября 2019, 05:54
|
17 ноября 2019, 05:09
|
20 ноября 2019, 04:39
|
17 ноября 2019, 11:24
|
19 ноября 2019, 09:09
|
19 ноября 2019, 18:54