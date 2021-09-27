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Байден решил уколоться: График президента США выдал планы по ревакцинации

27 сентября 2021, 19:45  •  44 • Политика
Байден привьётся от коронавируса в третий раз, говорится в его рабочем графике. Укол назначен на понедельник, 27 сентября.
Президент США Джо Байден решил сделать третью прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующая процедура записана в рабочем графике американского лидера.
Из документа следует, что в понедельник, 27 сентября, Байден планирует выступить с речью, а затем пройти ревакцинацию, как рекомендуют американские медицинские регуляторы. При этом не уточняется, какая вакцина будет использована для третьей прививки.
Президент выступит с речью и сделает ревакцинацию от COVID-19 в соответствии с рекомендациями CDC и FDA,
- записано в рабочем графике Байдена.
Напомним, что учёные и врачи пока не пришли к единому мнению по поводу необходимости ревакцинации. Специалисты отмечают, что слишком частые прививки могут увеличить риск возникновения побочных эффектов и принести больше вреда, чем пользы.

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