|
Байден решил уколоться: График президента США выдал планы по ревакцинации
27 сентября 2021, 19:45 • 44 • Политика
Байден привьётся от коронавируса в третий раз, говорится в его рабочем графике. Укол назначен на понедельник, 27 сентября.
Президент США Джо Байден решил сделать третью прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующая процедура записана в рабочем графике американского лидера.
Из документа следует, что в понедельник, 27 сентября, Байден планирует выступить с речью, а затем пройти ревакцинацию, как рекомендуют американские медицинские регуляторы. При этом не уточняется, какая вакцина будет использована для третьей прививки.
- записано в рабочем графике Байдена.
Напомним, что учёные и врачи пока не пришли к единому мнению по поводу необходимости ревакцинации. Специалисты отмечают, что слишком частые прививки могут увеличить риск возникновения побочных эффектов и принести больше вреда, чем пользы.
Подпишитесь на нас
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 сентября 2021, 13:05
|
24 сентября 2021, 04:40
|
24 сентября 2021, 22:05
|
24 сентября 2021, 23:55
|
23 сентября 2021, 07:35
|
25 сентября 2021, 19:10
|
24 сентября 2021, 13:50