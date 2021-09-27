Байден решил уколоться: График президента США выдал планы по ревакцинации

Байден привьётся от коронавируса в третий раз, говорится в его рабочем графике. Укол назначен на понедельник, 27 сентября.

Президент США Джо Байден решил сделать третью прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующая процедура записана в рабочем графике американского лидера.

Из документа следует, что в понедельник, 27 сентября, Байден планирует выступить с речью, а затем пройти ревакцинацию, как рекомендуют американские медицинские регуляторы. При этом не уточняется, какая вакцина будет использована для третьей прививки.

Президент выступит с речью и сделает ревакцинацию от COVID-19 в соответствии с рекомендациями CDC и FDA,

- записано в рабочем графике Байдена.

Напомним, что учёные и врачи пока не пришли к единому мнению по поводу необходимости ревакцинации. Специалисты отмечают, что слишком частые прививки могут увеличить риск возникновения побочных эффектов и принести больше вреда, чем пользы.