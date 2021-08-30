Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в...
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупос...
Главная / Политика

Байден решил сбежать от журналистов после вопроса про Афганистан

30 августа 2021, 16:10  •  20 • Политика
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - CNP/ Consolidated News Photos /www.globallookpress.com
Глава государства отказался комментировать ситуацию
Президент Соединенных Штатов Джо Байден не стал отвечать на вопрос, связанный с ситуацией в Афганистане, и поспешил покинуть зал, в котором выступал перед журналистами. Однако глава государства не сразу нашел нужный выход, выбрал неверный путь к выходу.
Так, во время выступления в Федеральном агентстве по управлению в ЧС президент выступил с речью, после чего решил задержаться, чтобы ответить на вопросы журналистов. Хотя Байден изначально сообщил, что в его планы ответы представителям СМИ не входят, позднее он пообещал дать комментарий для Bloomberg News.
Президент обделил ответами всех присутствующих журналистов: Байден сразу же изменил мнение, заслышав вопрос про Афганистан, и поспешил прекратить встречу, сообщив, что отвечать не собирается.
После этого американский лидер махнул рукой, стукнул по трибуне и развернулся на выход. Однако президент с растерянным видом сделал несколько шагов и понял, что идет не туда. Байдену потребовалась помощь одной из сотрудниц, которая проводила главу государства к нужному выходу.
В целом же лидер Белого дома довольно часто оказывается в неловких ситуациях: не так давно его заподозрили в дремоте, в которую президент, предположительно, впал во время переговоров с израильским премьером. Президент Соединенных Штатов также часто допускает ошибки в названиях государств и именах их лидеров.
Ранее политолог Андрей Суздальцев заявил, что из-за солидного возраста и тяжелой работы Байдену приходится откладывать встречи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





20
Источник
Похожие новости
30 августа 2021, 04:15
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и Меркель
30 августа 2021, 06:05
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипломат
30 августа 2021, 00:35
В Египте оценили планы России на расширение близ Суэцкого канала
30 августа 2021, 08:50
"Даже Тихановскую так не мариновали": встречу Байдена и Зеленского перенесли
30 августа 2021, 12:30
Почему Белый дом перенес встречу Байдена и Зеленского: политолог дал ответ
30 августа 2021, 12:30
"Надежды рухнули": Депутаты Рады написали "челобитную" в Вашингтон с просьбой о помощи
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2021, 21:35
"Это катастрофа ": Журналистка об отказе украинцев спастись из Кабула на самолётах России
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
26 августа 2021, 13:10
Поставили ультиматум: кто заставил украинцев отказаться от эвакуации из Афганистана на самолетах РФ
28 августа 2021, 02:45
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентагону по Украине
25 августа 2021, 08:45
В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала в прямом эфире
28 августа 2021, 18:20
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.