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Байден решил обнародовать материалы о терактах 11 сентября
03 сентября 2021, 22:50 • 67 • Политика
Президент США Джо Байден решил обнародовать материалы о терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, однако объём рассекречивания документов будет зависеть от экспертов.
В подписанном американским лидером указе говорится, что соответствующие спецслужбы должны провести обзор документов и сделать вывод, какую информацию можно обнародовать.
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