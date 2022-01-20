Байден разрешил России немножко завоевать Украину

Байден смягчил риторику о санкциях против России и, более того, разрешил Москве завоевать Украины. Но немножко. Тогда, мол, последствий не будет.

России нельзя вторгаться на Украину. Но если совсем чуть-чуть, то можно... Президент США Джо Байден расстроил Киев своим заявлением. Как уточняет CNN, общей позиции касаемо наказания России за вторжение (которого и не было вовсе) у США и стран НАТО нет. А раз договориться не удалось, Байден допустил "небольшую вылазку" России на Украину.

Одно дело, если это незначительная вылазка, и в конечном итоге нам придётся спорить о том, что делать, а чего не делать, - так звучит цитата Байдена.

В продолжение тезиса Байден добавил, страны НАТО по-разному оценивают собственные действия в случае агрессии России. Дальше Байден и вовсе заявил, что единство в НАТО зависит от действий президента Владимира Путина:

Очень важно, чтобы все в НАТО выступили единым фронтом.

Заявление получилось настолько путаным, что показалось, будто и у самого Байдена в голове нет единства мнений. Как бы то ни было, CNN делает вывод, что президент США смягчил свою риторику. С другой стороны, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в своей расшифровке заявления Байдена, напротив, предпочла сгустить краски:

Президент Байден ясно выразил президенту России, - сказала Псаки. - Если любые российские вооружённые силы перейдут границу Украины, это будет возобновлением вторжения - и его встретит быстрый, жёсткий и единый ответ со стороны Соединённых Штатов и наших союзников.

Напомним, США планируют вторжение России на Украину в течение нескольких месяцев. Американские источники публиковали даже карты вторжения, которого не было. Риторика якобы агрессии России выглядит так, будто Вашингтон ждёт действий от России, которые можно было бы расценить нужным образом для принятия военных решений. С другой стороны, когда дело доходит до конкретных гарантий со стороны США для Украины, американские представители дают заднюю. Они предпочитают грозить русским санкциями, а не реальным военным столкновением.