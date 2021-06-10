Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украи...
России стоило бы насторожиться после пощёчины Макрона - экс-агент КГБ
Зеленский приступил к экономическому уничтожению Белоруссии
Киев подделал заявление Байдена, но был пойман США с поличным
Главная / Политика

Байден разозлил британских военных одним словом

10 июня 2021, 18:20  •  365 • Политика
Оговорка Байдена оскорбила британских военных. Вместо аббревиатуры "Королевских военно-воздушных сил" он назвал акроним нецензурного выражения.
Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, которая оскорбила и разозлила британских военных. Инцидент произошёл во время выступления главы США перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании.
Когда Байден завёл речь о тесном сотрудничестве военнослужащих США и Великобритании, он перепутал аббревиатуры. Вместо "RAF", обозначающей "Королевские военно-воздушные силы", он сказал "RFA".
Всё бы ничего, но "RFA", в зависимости от контекста, можно расшифровать как "Вспомогательный Королевский флот" или же как акроним нецензурного выражения. Это сильно задело британских военных, сообщают британские же СМИ.
Напомним, что Байден ещё в ходе предвыборной кампании прославился своими оговорками и конфузами. Он путал на сцене миллионы с миллиардами, путал места, в которых выступает, и даже спутал свою жену и сестру.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



365
Источник
Похожие новости
10 июня 2021, 08:15
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
10 июня 2021, 10:05
"Это самое страшное интервью Путина за 21 год": Политконсультант указал на реальную опасность войны
10 июня 2021, 02:45
Киргизия боится возвращения своих граждан из России
10 июня 2021, 08:15
Рябков в шести словах поставил США ультиматум
10 июня 2021, 10:05
Саммит Путин-Байден начинается с утечки. Грядёт шпионский скандал?
10 июня 2021, 00:55
Разочарованию Польши из-за "Северного потока - 2" нашлось объяснение: "Засланный казачок"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июня 2021, 13:55
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украины
07 июня 2021, 16:05
Украине стоит начать напрягаться. Политолог рассказал о повороте в деле MH17
08 июня 2021, 01:15
На что готов Зеленский ради денег Европы: Назван худший сценарий
07 июня 2021, 02:20
Иностранцы высмеяли "исторический" перехват Ан-12 в Прибалтике
05 июня 2021, 05:25
"Нигерия - мужик": Волевое решение по поводу Twitter в Африке вызвало у русских восторг
04 июня 2021, 23:00
Помпео объявил "заказчиков" утечки коронавируса
04 июня 2021, 19:20
Путин одним фактом "посадил в лужу" американского министра
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.