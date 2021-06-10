Байден разозлил британских военных одним словом

Оговорка Байдена оскорбила британских военных. Вместо аббревиатуры "Королевских военно-воздушных сил" он назвал акроним нецензурного выражения.

Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, которая оскорбила и разозлила британских военных. Инцидент произошёл во время выступления главы США перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании.

Когда Байден завёл речь о тесном сотрудничестве военнослужащих США и Великобритании, он перепутал аббревиатуры. Вместо "RAF", обозначающей "Королевские военно-воздушные силы", он сказал "RFA".

Всё бы ничего, но "RFA", в зависимости от контекста, можно расшифровать как "Вспомогательный Королевский флот" или же как акроним нецензурного выражения. Это сильно задело британских военных, сообщают британские же СМИ.

Напомним, что Байден ещё в ходе предвыборной кампании прославился своими оговорками и конфузами. Он путал на сцене миллионы с миллиардами, путал места, в которых выступает, и даже спутал свою жену и сестру.