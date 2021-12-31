Байден расстроил Зеленского после разговора с Путиным

В Офисе Зеленского ожидали звонка от Джо Байдена сразу после переговоров американского президента с Владимиром Путиным. Экстренной беседы не получилось.

Президент Украины Владимир Зеленский ждёт звонка от главы США Джо Байдена после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом ещё накануне заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Как известно, переговоры Байдена и Путина состоялись 30 декабря. И после экстренной беседы американского президента с украинским не получилось.

Лишь сегодня стало известно, когда состоится звонок Байдена Зеленскому. И президенту Украины снова придётся расстроиться. Быстрой беседы не получится. Представитель Белого дома сообщил, что американо-украинские переговоры состоятся лишь 2 января.