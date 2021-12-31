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Байден расстроил Зеленского после разговора с Путиным

31 декабря 2021, 23:25  •  382 • Политика
В Офисе Зеленского ожидали звонка от Джо Байдена сразу после переговоров американского президента с Владимиром Путиным. Экстренной беседы не получилось.
Президент Украины Владимир Зеленский ждёт звонка от главы США Джо Байдена после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом ещё накануне заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Как известно, переговоры Байдена и Путина состоялись 30 декабря. И после экстренной беседы американского президента с украинским не получилось.
Лишь сегодня стало известно, когда состоится звонок Байдена Зеленскому. И президенту Украины снова придётся расстроиться. Быстрой беседы не получится. Представитель Белого дома сообщил, что американо-украинские переговоры состоятся лишь 2 января.
Президент Байден планирует в воскресенье поговорить по телефону с президентом Украины Зеленским, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, а также обсудить подготовку к предстоящим дипломатическим контактам в целях содействия деэскалации ситуации в регионе, - заявил чиновник, чьи слова приводит пул Белого дома.

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