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Байден расстроил Зеленского после разговора с Путиным
31 декабря 2021, 23:25 • 382 • Политика
В Офисе Зеленского ожидали звонка от Джо Байдена сразу после переговоров американского президента с Владимиром Путиным. Экстренной беседы не получилось.
Президент Украины Владимир Зеленский ждёт звонка от главы США Джо Байдена после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом ещё накануне заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Как известно, переговоры Байдена и Путина состоялись 30 декабря. И после экстренной беседы американского президента с украинским не получилось.
Лишь сегодня стало известно, когда состоится звонок Байдена Зеленскому. И президенту Украины снова придётся расстроиться. Быстрой беседы не получится. Представитель Белого дома сообщил, что американо-украинские переговоры состоятся лишь 2 января.
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