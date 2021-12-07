Байден расставил приоритеты в телефонных звонках: Сначала - Путин

Президент США Джо Байден, очевидно, расставил приоритеты по степени важности политических контактов. Стало известно, что первым его внешнеполитическим звонком на сегодня станет звонок президенту России Владимиру Путину.

При этом, как сообщили в пресс-службе офиса главы Украины Владимира Зеленского, после общения с Путиным Байден переговорит по телефону с Зеленским. Из такой последовательности исходит следующий вывод: украинского президента лишь поставят перед фактами, которые будут обсуждать главы США и России.

Ожидается, что переговоры между Путиным и Байденом пройдут в двустороннем формате в режиме видеосвязи. Широкая публика увидит лишь небольшой фрагмент - приветствие лидеров и, вероятно, несколько пожеланий. После беседа продолжится без камер прессы.

Для переговоров используют закрытый канал связи. Лидеры России и США пока не говорили по этому каналу, однако представители стран на иных уровнях систему уже опробовали и постоянно поддерживали её в работоспособном состоянии.