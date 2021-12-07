Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Блинкен разозлил Лаврова: Встреча в Стокгольме переросла в перепалку
Главная / Политика

Байден расставил приоритеты в телефонных звонках: Сначала - Путин

07 декабря 2021, 12:30  •  135 • Политика
Президент США Джо Байден, очевидно, расставил приоритеты по степени важности политических контактов. Стало известно, что первым его внешнеполитическим звонком на сегодня станет звонок президенту России Владимиру Путину.
При этом, как сообщили в пресс-службе офиса главы Украины Владимира Зеленского, после общения с Путиным Байден переговорит по телефону с Зеленским. Из такой последовательности исходит следующий вывод: украинского президента лишь поставят перед фактами, которые будут обсуждать главы США и России.
Ожидается, что переговоры между Путиным и Байденом пройдут в двустороннем формате в режиме видеосвязи. Широкая публика увидит лишь небольшой фрагмент - приветствие лидеров и, вероятно, несколько пожеланий. После беседа продолжится без камер прессы.
Для переговоров используют закрытый канал связи. Лидеры России и США пока не говорили по этому каналу, однако представители стран на иных уровнях систему уже опробовали и постоянно поддерживали её в работоспособном состоянии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



135
Источник
Похожие новости
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора"
07 декабря 2021, 06:40
"Кремлю должно быть ясно": Депутат бундестага рассказал об ультиматуме за закрытыми дверями
07 декабря 2021, 04:55
Западные державы просят Россию вернуться к переговорам с Украиной ради мира в Европе
07 декабря 2021, 06:40
Министр обороны Украины отказался от помощи военных США
07 декабря 2021, 09:00
Япония возмутилась налоговыми льготами в России
07 декабря 2021, 09:00
Пушков оценил ответ Китая на дипломатический бойкот США Олимпиады-2022
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло ко...
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора&q...
07 декабря 2021, 01:25
В Киеве призывают разорвать дипотношения с Канадой и ввести санкции из-за «перехода н...
07 декабря 2021, 06:40
"Кремлю должно быть ясно": Депутат бундестага рассказал об ультиматуме за з...
07 декабря 2021, 04:55
Западные державы просят Россию вернуться к переговорам с Украиной ради мира в Европе
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 ноября 2021, 17:10
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незамеченного" обстрела
06 декабря 2021, 07:55
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
01 декабря 2021, 15:55
Экомайдан против газового соглашения Сербии и России
05 декабря 2021, 01:35
Владимир Соловьёв заявил о критической ситуации для России: "Летим в лоб"
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло копеечное средство?
05 декабря 2021, 19:05
На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток
30 ноября 2021, 13:40
Завтрашнее выступление Владимира Зеленского в парламенте может принести ему неприятный сюрприз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.