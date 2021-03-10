Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе

Известный своими разоблачениями ВСУ инсайдер "Джокер ДНР" назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе. По данным информатора, из офиса американского президента Джо Байдена уже пришло распоряжение в Киев, но…

По данным "Джокера", распоряжение о подготовке наступления в Донбассе уже пришло в офис президента Украины Владимира Зеленского, "но необходимо ждать отмашку из Белого дома".

"Одновременно с этим было сказано, что подобные военные операции будут проводиться и в других странах, где есть интересы России, с целью рассеять внимание и снизить вероятность поддержки Донбасса", - уточнил инсайдер в своём Telegram-канале.

Он отметил, что, "окрылённые" такими новостями, украинские командиры провели опрос среди военнослужащих на предмет готовности к наступлению. Результаты оказались следующими: только 27% военных "рвутся в бой" - и то пока на словах.

При этом "Джокер" добавил, что известна также дата вероятного наступления.

"В офисе клоуна Зеленского поговаривают о 15 марта как о дате готовности украинской армии атаковать Донбасс", - написал он.

Напомним, что, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, взорвать ситуацию в Донбассе может даже не прямой приказ, а эхо того, что, возможно, и не было сказано. Эксперт накануне объяснил, как может сработать американский детонатор в Донбассе.