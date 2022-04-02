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Байден распечатал нефтяную кубышку США: Эксперт предупредил о последствиях

02 апреля 2022, 02:45  •  132 • Политика
Байден объявил, что США будут ежедневно выделять из запасов по 1 млн баррелей нефти. "Я вижу главную причину - это осенние выборы в Сенат, которые, скорее всего, демократы проиграют", - прокомментировал эксперт рынка ресурсов и энергетики Демидов.
Президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического запаса по 1 миллиону баррелей нефти в сутки, чтобы побороть рост цен на топливо. Решение американского лидера оценил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
Эксперт отметил, что это историческое для США решение. За полгода из стратегического запаса будет изъято до 180 миллионов баррелей в течение полугода. В краткосрочной перспективе это поможет снизить цены на топливо в краткосрочной перспективе, но закрыть все потребности США в нефти не сможет. Тогда в чём смысл таких манёвров?
Я вижу главную причину - это осенние выборы в Сенат, которые, скорее всего, демократы проиграют,
- объяснил Владимир Демидов в беседе с "Ридусом".
Специалист добавил, что нефтяные резервы США находятся на очень низком уровне. Они составляют где-то в районе 570 миллионов баррелей. И Байден собирается потратить примерно треть этого запаса. Это не пройдёт без последствий, уверен эксперт.
Это окажет существенное влияние на цены в долгосрочной перспективе, потому что эти резервы нужно будет восполнять,
- подчеркнул Владимир Демидов.

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