Байден раскрыл обязательную тему на встрече с Путиным

Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным глава США заявил о теме, которую намерен поднять на предстоящей встрече глав государств.

На встрече с президентом Владимиром Путиным 16 июня в Женеве будет поднята тема прав человека в России. Об этом заявил Джо Байден во время выступления по случаю Дня памяти, американского национального праздника, передаёт РИА Новости.

Между тем специалисты полагают, что Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Москву, используя "ситуацию с правами человека" как предлог для ограничений.

Ожидается, что 16 июня в Женеве главы государств обсудят также сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса, вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты.