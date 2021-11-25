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Байден ради Путина изменил свою позицию по Китаю - Baijiahao

25 ноября 2021, 21:40  •  60 • Политика
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Лидеры России и США могут встретиться во время Олимпиады
Вашингтон считает Пекин своим соперником, поэтому ведет активную работу по дискредитации КНР. На этом фоне американский лидер Джо Байден долгое время хранил молчание относительно своей поездки на зимнюю Олимпиаду, которая в феврале 2022 года пройдет в Китае. Однако стоил президенту России Владимиру Путину заявить о своем участии, как хозяин Белого дома тотчас повторил за ним.
На странное поведение президента США обратили внимание аналитики китайского издания Baijiahao. Авторы статьи отметили, что российского лидера на открытие Олимпийских игр пригласил лично глава КНР Си Цзиньпин. Сразу после того, как Путин подтвердил свою готовность отправиться в Пекин, американские журналисты поинтересовались планами Байдена, позиция которого была до этого непонятной. 
Представители СМИ уточнили у главы государства, полетит ли на международное соревнование делегация от США. На это Байден ответил, что он и есть делегация, отказавшись раскрывать подробности, сообщает Baijiahao. Аналитики предположили, что хозяин Белого дома дал положительный ответ. 
У авторов стать возник логичный вопрос, почему Байден передумал бойкотировать Олимпиаду, ведь его позиция расходится с официальным курсом США относительно Китая. Они напомнили, что Вашингтон даже призывал перенести спортивные игры в другую страну. 
По мнению китайских экспертов, американский президент согласился прилететь в КНР, потому что рассчитывает на полях Олимпиады провести встречи с главами Китая и России. По версии издания, Байден, может, и хотел бы прилететь на церемонию открытия, но не может открыто заявить об этом, потому что не получил от Пекина официального приглашения. 
Напомним, ранее президент США пригласил белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую на международный саммит по демократии, но не пожелал видеть там официальные власти республики. Примечательно, что Байден не включил в число участников конференции ни Россию, ни Китай. Приглашение на виртуальный саммит не получили даже арабские партеры Америки.

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