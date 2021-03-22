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Байден "объединился" с Минпромторгом ради российской экономики: "Деньги останутся внутри"

22 марта 2021, 09:30  •  282 • Политика
Президент США Джо Байден в некотором смысле "объединился" с Минпромторгом России ради российской экономики. "Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны", - заявил заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров, говоря о новых санкциях Вашингтона.
Речь идёт о санкциях, которые ввёл Минпромторг США против России. Нашу страну внесли в список стран, с которыми запрещена торговля оружием. Также введён ряд исключений по авиации и космосу - только до 1 сентября.
По мнению Бочарова, введённые ограничения только поспособствуют ускорению процесса импортозамещения в российском производстве.
"Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств", - сказал он, отметив, что ведомство уже оказывает поддержку отечественным производителям и разработчикам в электронной промышленности, используя для этого субсидии, налоговые льготы, стимулирование спроса на конечную продукцию.
В целом же из-за ставшей традиционной санкционной политики США, новые санкции Байдена затронут менее 0,5% американских поставок в Россию.

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