|
Байден пытается приподнять свой рейтинг, угощая рабочих бутербродами в День труда
07 сентября 2021, 02:55 • 62 • Политика
В первый понедельник сентября в США отмечается Дня труда. В честь праздника президент Джо Байден выступил с заявлением.
В День труда Байден назвал трудолюбивых американцев и средний класс костяком Америки, а также заявил, что поддерживает право работников на участие в профсоюзах. Но президент США не ограничился словами, перейдя от слов поддержки к делам – политик приготовил для рабочих бутерброды.
"Порошенко с клубникой помните? Забудьте! Теперь в тренде бутерброды, которыми Байден угощал работяг в честь Дня труда, пытаясь тем самым хоть немного приподнять свой капитально просевший рейтинг", - написала в Telegram журналистка Юлия Витязева.
Президент США Байден не первый раз пытается расположить к себе людей мучными подарками. Так, чуть более месяца назад он преподнёс печенье белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской. Кстати, та осталась довольна столь вежливым жестом американского лидера.
Подпишитесь на нас
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 сентября 2021, 00:15
|
31 августа 2021, 03:10
|
05 сентября 2021, 14:15
|
04 сентября 2021, 11:40
|
03 сентября 2021, 07:15
|
05 сентября 2021, 08:45
|
04 сентября 2021, 23:35