Байден пытается приподнять свой рейтинг, угощая рабочих бутербродами в День труда

В первый понедельник сентября в США отмечается Дня труда. В честь праздника президент Джо Байден выступил с заявлением.

В День труда Байден назвал трудолюбивых американцев и средний класс костяком Америки, а также заявил, что поддерживает право работников на участие в профсоюзах. Но президент США не ограничился словами, перейдя от слов поддержки к делам – политик приготовил для рабочих бутерброды.

"Порошенко с клубникой помните? Забудьте! Теперь в тренде бутерброды, которыми Байден угощал работяг в честь Дня труда, пытаясь тем самым хоть немного приподнять свой капитально просевший рейтинг", - написала в Telegram журналистка Юлия Витязева.

Президент США Байден не первый раз пытается расположить к себе людей мучными подарками. Так, чуть более месяца назад он преподнёс печенье белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской. Кстати, та осталась довольна столь вежливым жестом американского лидера.