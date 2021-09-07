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Байден пытается приподнять свой рейтинг, угощая рабочих бутербродами в День труда

07 сентября 2021, 02:55  •  62 • Политика
В первый понедельник сентября в США отмечается Дня труда. В честь праздника президент Джо Байден выступил с заявлением.
В День труда Байден назвал трудолюбивых американцев и средний класс костяком Америки, а также заявил, что поддерживает право работников на участие в профсоюзах. Но президент США не ограничился словами, перейдя от слов поддержки к делам – политик приготовил для рабочих бутерброды.
"Порошенко с клубникой помните? Забудьте! Теперь в тренде бутерброды, которыми Байден угощал работяг в честь Дня труда, пытаясь тем самым хоть немного приподнять свой капитально просевший рейтинг", - написала в Telegram журналистка Юлия Витязева.
Президент США Байден не первый раз пытается расположить к себе людей мучными подарками. Так, чуть более месяца назад он преподнёс печенье белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской. Кстати, та осталась довольна столь вежливым жестом американского лидера.

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