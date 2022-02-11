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Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"

11 февраля 2022, 07:55  •  622 • Политика
Президент США Джо Байден снова перешёл на оскорбления в адрес главы России Владимира Путина. "Это черта?" - поинтересовался собеседник Байдена.
Речь идёт об одном из последних интервью американского президента, которое он дал телеканалу NBC. Телеведущий поинтересовался, при каких условиях Байден согласился бы ввести войска США в Киев, чтобы "спасти от России" своих граждан, на что получил однозначный ответ "ни при каких". Попытка ещё раз уточнить, что, мол, неужели Вашингтон не отправил бы военных на спасение американцев, не привела к иному ответу. Президент США прямо сказал, что, во-первых, такой сценарий эвакуации он не видит реалистичным - "как мы их будет там разыскивать?", во-вторых, он назвал ситуацию, когда "русские и американцы стреляют друг в друга", мировой войной.
Третьим же пунктом "против" он выразил уверенность в том, что Россия не нападёт на Украину. При этом глава США снова не удержался от оскорбления в адрес Путина.
"Я надеюсь, если он достаточно глуп, чтобы войти на Украину, а он всё-таки достаточно умён, чтобы не сделать чего-то, что негативно отразится на американцах", - сказал Байден.
На уточняющий вопрос ведущего является ли это "чертой" и говорил ли он об этом Путину, Байден отметил, что всё было понятно и так из его личных заявлений.

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