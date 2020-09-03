Байден психически болен? В США раскрыт новый "план" России по "вмешательству" в выборы

Ведомством был подготовлен целый доклад ещё несколько недель назад. Его должны были отправить сотрудникам федеральных и местных правоохранительных служб. Однако это действие чиновник из министерства внутренней безопасности попросил приостановить. Документ оказался в распоряжении телеканала ABC News.

В докладе выражается уверенность, что "зловредные российские акторы" будут распространять клеветнические заявления о кандидатах в президенты США. В частности, они будут вбрасывать информацию о плохом психическом и физическом здоровье политиков. Вроде как в этом состоит новый план Москвы по вмешательству в выборы-2020.

Сотрудники разведки даже приводят пример - появление в марте информации об ошибках в речи Байдена, которые свидетельствуют о развившейся деменции. Американские специалисты вычислили, что эти слухи запущены якобы с российского прокси-сайта.

В штабе Трампа считают, что нынешний президент вполне способен переизбраться на второй срок честным путём. В штабе Байдена намекнули, что "план" России очень похож на методы, которыми пользуется Дональд Трамп.