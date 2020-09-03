Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "при...
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единст...
Главная / Политика

Байден психически болен? В США раскрыт новый "план" России по "вмешательству" в выборы

03 сентября 2020, 10:40  •  92 • Политика
Американская разведка раскрыла новый "план" России по "вмешательству" в выборы. Якобы Москва намеренно распространяет информацию, что кандидат в президенты Джо Байден психически болен.
Ведомством был подготовлен целый доклад ещё несколько недель назад. Его должны были отправить сотрудникам федеральных и местных правоохранительных служб. Однако это действие чиновник из министерства внутренней безопасности попросил приостановить. Документ оказался в распоряжении телеканала ABC News.
В докладе выражается уверенность, что "зловредные российские акторы" будут распространять клеветнические заявления о кандидатах в президенты США. В частности, они будут вбрасывать информацию о плохом психическом и физическом здоровье политиков. Вроде как в этом состоит новый план Москвы по вмешательству в выборы-2020.
Сотрудники разведки даже приводят пример - появление в марте информации об ошибках в речи Байдена, которые свидетельствуют о развившейся деменции. Американские специалисты вычислили, что эти слухи запущены якобы с российского прокси-сайта.
В штабе Трампа считают, что нынешний президент вполне способен переизбраться на второй срок честным путём. В штабе Байдена намекнули, что "план" России очень похож на методы, которыми пользуется Дональд Трамп.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое парадоксальное"
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
03 сентября 2020, 05:10
Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НКВД оказались выдумкой
03 сентября 2020, 01:30
Депутат бундестага: Навальный - "отработанный материал", от которого пытаются избавиться
03 сентября 2020, 08:50
"Водка, балалайка, "Новичок": Как Навальный стал прикрытием для спецоперации против "новой Ялты"
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое...
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белорусс...
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
03 сентября 2020, 05:10
Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НК...
03 сентября 2020, 01:30
Депутат бундестага: Навальный - "отработанный материал", от которого пытают...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2020, 06:35
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет"
01 сентября 2020, 10:05
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации в Минске
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
01 сентября 2020, 03:40
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испытывать терпение русских
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
02 сентября 2020, 04:25
Момент, как русские разгоняли корабли США возле Аляски, сняли на видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.