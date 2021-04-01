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Байден против трапа: Президент США снова оступился, пока по очкам лидирует трап
01 апреля 2021, 15:10 • 219 • Политика
Президент США Джо Байден снова оступился, поднимаясь по трапу на борт № 1. Это уже четвёртая не очень удачная попытка главы США попасть в президентский самолёт.
"Президент США Джо Байден и борт № 1". Очередная неудачная попытка одолеть трап", - заметили администраторы Telegram-канала "Военный обозреватель".
Американскому главе постоянно не везёт с трапами. Борт № 1 никак не примет президента США как своего. Как замечают язвительные комментаторы, в битве Байдена с трапом пока ведёт трап: кажется, счёт уже 4:0. Байден проигрывает по очкам.
В этот раз президент США поднимался по трапу в дождливую погоду. Он сам нёс зонтик и дорожную сумку. В какой-то момент Байден оступился, но ему удалось ужержаться на ногах. Он всё-таки дошёл до самой верхней ступени трапа. Формально Байден победил, но любой судья всё равно присвоил бы трапу ещё одно победное очко.
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