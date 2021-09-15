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Байден прокомментировал оскорбительное поведение Си Цзиньпина
15 сентября 2021, 09:50 • 253 • Политика
Президент расскрыл подробности разговора с главой Китая
Джо Байден прокомментировал новости о том, что Си Цзиньпин отказал ему в проведении личной встречи.
Обсуждая с журналистами телефонный разговор с главой Китая, американский президент подчеркнул, что новость, как ее описали в СМИ, "не соответствует действительности", пишет Общественная служба новостей.
После беседы Байдена и Си Цзиньпина в американских изданиях появились новости о том, что якобы председатель КНР оскорбил главу Белого дома своим отказом. Как заявляли осведомленные источники, китайский лидер не только не согласился на личную и очную встречу, но и стал настаивать на том, чтобы Вашингтон сменил свой тон в отношении Пекина на менее резкий. Некоторые журналисты высказали мнение, что таким образом китайский лидер оскорбил своего американского коллегу.
В руководстве Соединенных Штатов, в свою очередь, решили, что Китай продолжает вести слишком жесткую игру, уточняет RT.
Кроме Байдена эту информацию опроверг и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что описание звонка, появившееся в СМИ, "не является точным".
Не исключено, что слова Си Цзиньпина были истолкованы неверно. Вероятно, глава Китая хотел сказать, что для очной встречи необходимо сначала улучшить отношения двух стран.
Посольство Китая в Вашингтоне при этом не сразу ответило на просьбу прокомментировать ситуацию. Также китайские СМИ, говоря об итогах 90-минутного телефонного разговора, заметили, что из-за США отношения двух стран являются непростыми, но обе стороны согласились поддерживать частые контакты и пытаться наладить контакт.
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