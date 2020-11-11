Байден проиграл или выиграл? Сенсацию опровергли, но всё равно отобрали у демократа 20 выборщиков

Порталом Real Clear Politics накануне было объявлено, что демократа Джо Байдена больше не следует считать избранным президентом США. На ресурсе заявили о потере кандидатом части голосов выборщиков, таким образом, у республиканца Дональда Трампа вроде как появился новый шанс на победу. Но... сегодня представители Real Clear Politics опровергли эту информацию, заверив, что Байден по-прежнему лидирует. У него, мол, 259 голосов выборщиков, а у Трампа - 214. Таким образом, выборы президента США так и остаются белым пятном и шансов разобраться в происходящем всё меньше...

Редактор ресурса Том Бивэн на личной странице в Twitter заявил, что американцы, а вместе с ними и часть мира стали жертвами дезинформации.

"Это фальшивка. Мы никогда не прогнозировали чью-либо победу в Пенсильвании, ничего не изменилось", - написал Бивэн.

Накануне о смене прогноза сообщил адвокат Рудольф Джулиани. Он пояснил, что руководство ресурса приняло во внимание иск Дональда Трампа с требованием пересчитать голоса. Недействительными, как предполагалось, могут признать до 300 тысяч голосов, отданных в Пенсильвании.

А как на самом деле? Согласно последней информации (и мы снова не уверены, что ей можно верить, принимая во внимание американскую переменчивость), в Real Clear Politics не готовы отдать победу сразу в нескольких штатах ни одному из кандидатов. Большинства нет в Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии, Аризоне, Аляске. Интересно, что целый ряд СМИ в США отдают победу Байдену с результатом в 270 голосов выборщиков. В то же время в Real Clear Politics настаивают лишь на 259 голосах в пользу демократа.

Таким образом, выкладки телекомпании CNN и портала Real Clear Politics в отношении Байдена различаются на 20 голосов выборщиков. Столько же членов коллегии представляют Пенсильванию.