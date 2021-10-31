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Байден проигнорировал вопросы журналистов о России

31 октября 2021, 17:10  •  107 • Политика
Джо Байден. Фото: Zhang Cheng/XinHua/www.globallookpress.com
Президент США сделал вид, что не слышит
Перед переговорами американского и турецкого лидеров Джо Байдена и Реджепа Эрдогана представители СМИ обратились к первому с вопросами. Репортеров интересовало мнение президента США относительно отношений Москвы и Анкары. У Байдена спросили, не слишком ли сблизились эти страны. Атаковать политика с расспросами журналисты начали, когда тот фотографировался с турецким коллегой.
В первый раз Байден просто промолчал. А когда вопрос прозвучал снова, он, так же не сказав ни слова, просто повернулся и отправился к месту, где должны были пройти переговоры с Эрдоганом.
Напомним, встреча двух президентов состоялась в Риме на полях саммита "Большой двадцатки". В ходе переговоров Байден заявил, что его беспокоит закупка Турцией у России комплексов С-400, говорится на сайте Белого дома. Ранее американцы отказали Анкаре в поставках истребителей  F-35 из-за контракта с нашей страной.
Эрдоган не раз заявлял, что турки не намерены отказываться от закупок российских С-400.

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