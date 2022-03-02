Байден проговорился: Теперь только в наступление

Выступлений президента США Байдена все ждут, как комик-шоу, – в предвкушении новых перлов. На этот раз Сонный Джо не разочаровал, назвав украинцев иранцами. Выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", Байден вновь говорил о "мощных экономических санкциях" против России в связи с нашей операцией на Украине. Это, конечно, неприятно, но мы привыкли. Восхитился Зеленским, но оговорился, что Штаты за Украину воевать не будут. Обещал наказать русских олигархов, чем порадовал русский народ. Короче, пытался напугать, а получилось рассмешить.

Вашу "мать всех санкций"… мы не боимся

США, сказал Байден, "вместе с союзниками вводят мощные экономические санкции", "отрезают крупнейшие российские банки от международной финансовой системы, … лишая Центробанк РФ возможности защитить рубль". США, продолжил президент, "отрезают России доступ к технологиям, что послужит истощению её экономических возможностей и на годы вперед ослабит её вооружённые силы". При этом правительство США намерено принять все необходимые меры для того, чтобы защитить от возможного влияния этих санкций американский бизнес и американских потребителей.

Что ж, лишая Россию её валютных запасов, хранящихся за границей, США (как и их союзники в Европе) совершают тривиальный грабёж. Это настолько вероломный акт, не вписывающийся ни в какие нормы и понятия, что, вероятно, поэтому российские власти не предполагали, что такое возможно. И потому не предприняли мер по защите накоплений России, хранящихся вне её юрисдикции? Если честно, предыдущая сентенция – очень вежливый упрёк финансовому блоку нашего правительства, который, говоря по-простому, позволил, чтобы нас ограбили. Может, это попустительство с нашей стороны грабежу России всё же приведёт к кадровым изменениям в нашем финансовом блоке, чтобы, наконец, "отделить агнцев от козлищ"? Замечу, что про козлов не я сказал.

США за Украину. Но воюет пусть сама

Байден снова торжественно сдал Зеленского и Ко. Так же, как пару дней назад их сдал блок НАТО на своём "чрезвычайном виртуальном саммите". В своём выступлении Байден заявил, что США "на стороне украинцев" и что он восхищён их "бесстрашием". "Как президент Зеленский, так и все украинцы буквально восхищают мир своим бесстрашием, мужеством и решимостью". Однако Байден тут же уточнил (для Зеленского, если он ещё не понял), что американская армия "не участвует в конфликте с российскими силами на Украине и не будет этим заниматься". А чем она будет заниматься? Направится в Европу, "чтобы защищать союзников по НАТО, в том случае если Путин решит двигаться дальше на Запад".

Всем ясно, что Россия занимается своим, на чужое на зарится и ни на какой Запад она дальше не пойдёт. Вообще же, это очень похоже на то, что Вашингтон каким-то образом отстраняется от проблемы Украины, оставляя её своим европейским партнёрам, мол, занимайтесь Украиной сами. И поскольку всем, и Белому дому тоже, уже ясен исход предпринятой Россией специальной военной операции, и затевать войну с Россией никто не осмеливается, то мягкий выход Вашингтона из ситуации выглядит как наиболее выгодное для него решение.

При этом высокий градус антирусской риторики США будет сохраняться, представляя собой дымовую завесу для их "выхода из боя". Вашингтон будет откупаться деньгами, поставками оружия и громкими заявлениями. Причём Штатам это недорого будет стоить, поскольку скоро не будет субъекта, то есть нацистского киевского режима, которому это оружие и деньги нужно будет передавать. Зато останется предлог держать Россию под санкциями. И другого предлога Белому дому искать не надо. Удобно.

В пользу этого вывода говорит ещё одно заявление Байдена в его обращении к Конгрессу. Он сказал, что события на Украине "ослабят Россию и сделают сильнее остальной мир". "Мы наблюдаем единство среди лидеров стран, более единую Европу и более единый Запад". То есть смысл политики США не в защите Украины, а в том, чтобы ослабить Россию.

И занимайтесь олигархами!

Байден сообщил, что Минюст США создаёт специальную рабочую группу для расследования "преступлений российских олигархов". "Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, – хватит. Министерство юстиции собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов". США намерены объединить силы со своими европейскими союзниками для того, чтобы забрать "нечестно нажитые богатства" – яхты, элитное жильё, частные самолёты.

Вот порадовал. В России дальше кухни не распространялись разговоры о том, чтобы призвать к ответу тех, кто в 90-е наворовал народное добро и тех, кто не вкладывал средства в России, но вывозил их на Запад. Теперь же президент Байден сделал то, что давно должны были сделать российские власти. Правда, если бы мы этим решительно сами занялись, то все деньги вернулись бы в Россию. Теперь же средства, вывезенные олигархами за рубеж и вложенные там в движимое и недвижимое имущество, там и останутся и в Россию не вернутся.

Кстати, дело касается не только яхт и самолётов. Советник президента России Сергей Глазьев в своём Telegram-канале справедливо замечает:

Если они (Запад) покусились на валютные резервы Банка России, то нет никаких сомнений в том, что вывезенные из России в англосаксонские офшоры деньги будут отобраны. Бизнесмены, которые саботировали проводимую уже несколько лет кампанию по деофшоризации и продолжали выводить деньги из России, теперь рискуют всё потерять. А ведь предупреждали многократно.

Но у этой медали есть и положительная сторона. Потерю денег мы все как-то переживём. Не впервой. Но теперь уже ни у кого из российских бизнесменов не возникнет мысли вывозить средства за границу. Теперь всё заработанное (или наворованное, но пока ещё не возвращённое людям) в любом случае будет работать в России. Мы-то думали, что Трамп наш агент. Но нет же, это Байден наш человек. Интересно, в США начнут расследование о его связях с Кремлём?

Кстати, о Трампе

В день выступления Байдена в Конгрессе своё заявление сделал и экс-президент США Дональд Трамп. Он обвинил Байдена, страны Запада и НАТО в ситуации, сложившейся на Украине. "На Украине сейчас не должно быть войны. Для человечества ужасно, что Байден, НАТО и Запад столь отвратительным образом провалились, позволив ей начаться", – отметил он. Трамп считает, что западные страны своими действиями позволили российскому руководству добиться в ситуации с Украиной "всего, чего оно захочет".

На второй день русской операции на Украине, выступая перед сторонниками, Трамп заявил, что президент России Владимир Путин "умён, а нынешняя американская администрация – глупа". Трамп назвал "гениальным" решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики. Этот шаг Москвы был очень разумным, сказал он. Трудно спорить. Всё сказанное Трампом можно было бы отнести к посланию Байдена "О положении страны". Хотя понятно, что Трамп набирает очки с прицелом на предстоящую кампанию по выборам президента США.

Что с того?

Байден и его союзники в Европе постоянно, уже не первый год, и не только при администрации Байдена, говорят о санкциях. Теперь они вводят их веером, щедро, не скупясь. Белый дом должен уже задуматься о внесении санкций против России в Конституцию США отдельной поправкой. Мол, есть такое природное стихийное бедствие, представляющее экзистенциальную угрозу Соединённым Штатам, как Россия. Поскольку Россия и её народ не собираются умирать и исчезать с лица земли, как того хотят в Белом доме, то, получается, мы остаёмся угрозой для США на всё время их существования.

Поэтому санкции против России и русских должны быть навеки вписаны в основной закон США в качестве законного права каждого американца причинять вред любому русскому – так же, как каждый американец имеет право владеть оружием. Согласен, чтобы этот тезис был рассмотрен как моё официальное обращение к американской исполнительной и законодательной власти. И нам проще будет. Мы, может, тоже впишем в свою Конституцию, что либеральный истеблишмент США следует рассматривать как врага, потерявшего рассудок на почве ненависти к России и необузданной гордыни.