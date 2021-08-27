Байден проговорился. Секретная программа ЦРУ и взрывы в Афганистане: всё сошлось

Интересы Вашингтона и талибов*, не желающих, чтобы образованные афганцы покидали страну, совпали. ЦРУ и МИ-6 знали заранее о кровавых терактах в Кабуле, осуществлённых их учениками из террористической группировки ИГИЛ**. Теракты были нужны администрации Байдена, чтобы вовремя завершить эвакуацию из Афганистана, отбив охоту воспользоваться этой возможностью у сотен тысяч афганцев, стремящихся найти за границей лучшую жизнь.

Серия терактов в Кабуле, охваченном лихорадкой бегства на Запад десятков тысяч афганцев, поистине впечатляющая. Согласно последним данным, в результате действий смертников, принадлежащих к ИГИЛ**, скорее всего, закутанных в паранджи женщин, которые смогли избежать благодаря этому досмотра талибов* и замаскировать в своём одеянии взрывные устройства, пострадали свыше 1,3 тысячи человек, более 100 – убито, в том числе 13 американских солдат. О терактах, ответственность за которые сразу взяла на себя ИГИЛ**, знали заранее и западные разведки, и талибы*, предупреждавшие американцев и их союзников.

"Заказчик" трагедии обнаружился очень быстро. Президент США Джо Байден не стал на этот раз прятаться от общественности. В своём выступлении по поводу терактов он полностью подтвердил сделанный по "горячим следам" Царьградом вывод: они были нужны для того, чтобы не продлевать сроки эвакуации. Она должна завершиться через три дня, несмотря на то что забрать всех желающих бежать из Кабула не удастся. Нужно было напугать афганцев и заставить их не толпиться у аэропорта. Созданная в 2006 году в разрушенном Вашингтоном Ираке при поддержке американских и британских спецслужб ИГИЛ** справилась с этой задачей блестяще. Теперь западные политики и правозащитники, чтобы не подвергать угрозе жизни американских и иных солдат в Кабуле и самих афганцев, не будут настаивать на продлении "воздушного моста".

Байден проговаривается

Весьма забавно, что Байден попытался свалить фиаско с эвакуацией на Пентагон – он, дескать, предлагал своим генералам, если им нужны дополнительные силы, их предоставить, но военные из Комитета начальников штабов подтвердили готовность выполнять миссию так, как она была спланирована… Затем президент повторил старую ложь: "Я никогда не считал, что мы должны приносить в жертву американские жизни, чтобы попытаться создать демократическое правительство в Афганистане". На самом деле предлагал. Ложью являются и его слова о том, что "у США нет интересов в Афганистане". Что же они тогда там делали 20 лет, зачем потратили на безнадёжное дело вместе со своими вассалами несколько триллионов долларов и убили полмиллиона афганцев?

Ещё один любопытный нюанс: Байден заявил:

Я бы утверждал, что миллионы афганцев, которые не входят в "Талибан"*, активно с нами не сотрудничали и не имеют специальной визы, сели бы в самолёт и улетели уже завтра, если им предоставили бы такую возможность. Звучит смешно, но подавляющее большинство людей в таких обществах хочет попасть в Америку..., так что невозможно гарантировать, что все желающие уехать смогут это сделать.

Иначе говоря, принимать беженцев Америка не хочет.

Валим всё на ИГИЛ

Что ж, "спасибо" ИГИЛ** за то, что протянула "руку помощи" США с демократическим президентом во главе в столь деликатной ситуации. Царьград неоднократно предупреждал, что страдающий старческим слабоумием Байден проговаривается всё чаще. Теперь американцы смогут спокойно сосредоточиться на эвакуации своих собственных остающихся пока что в Афганистане граждан, как и афганского персонала американского посольства – это несколько тысяч человек. Британские власти, кстати, тоже "подстраховались" от общественной критики благодаря ИГИЛ**. Министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес спокойно признал, что не всех афганцев, имеющих право приехать в Британию, удастся эвакуировать из Афганистана до 31 августа.

Действительно, если не прикрыть "воздушный мост", ИГИЛ** ещё, не дай Бог, собьёт военно-транспортный самолёт, и тогда будут сотни погибших. Президент Байден, кстати, намекнул на возможность ещё одного теракта в районе кабульского аэропорта. И американские военные открыто говорят, запугивая западную общественность, что такое вполне возможно. Ну и как тут снова не сказать спасибо ИГИЛ**? А она злобствует, так сказать, от души, потому что реально разгневана на своих патронов, из-за которых власть в Афганистане досталась их смертельным врагам и конкурентам – талибам*.

Да, у западных спецслужб, которым нередко мешают собственные политики, не всё и не всегда получается. В настоящий момент, однако, всё проходит у них по плану: времени в обрез, уносить ноги необходимо, издержки в виде гибели собственных солдат вполне приемлемы.

Британские агенты в руководстве ИГИЛ**

Мы слишком часто произносили это слово – ИГИЛ**. Давайте вспомним, когда и откуда взялись эти изуверы. Появление этих головорезов напрямую связано с вторжением США и их союзников в 2003 году в Ирак и тотальным разрушением этой страны. В её руинах началась война всех против всех. Американцы хитроумными способами вначале вооружили, накачали деньгами ИГИЛ**, позволили ему окрепнуть и едва не взять Багдад в 2014 году, а затем "выдавили" в соседнюю Сирию, чтобы свергнуть режим Башара Асада. Когда же вмешательство России сорвало эти планы и Сирия устояла, а основная масса игиловцев была уничтожена, американцы стали тайно вывозить своих уцелевших и наиболее опытных протеже в Йемен и в Афганистан, где перед ними ставилась задача погрузить в хаос весь регион.

Во всех этих подрывных акциях активно участвовала британская разведка. В 2016 году тогдашний глава МИ-6 Алекс Янгер публично заявил, что британские агенты, "ежедневно рискуя жизнью", проникли в "высшие эшелоны" ИГИЛ**, чтобы… не допустить террористических атак на улицах британских городов. Он честно признал тем самым, что на всех, кто не является британскими союзниками, его службе совершенно наплевать. Жизни сирийцев, иракцев, афганцев и других непосредственных жертв ИГИЛ**, таким образом, ничего не стоят. Янгер сорвался тогда, похоже, из-за падения Алеппо, взятие которого с помощью России войсками Башара Асада означало перелом в сирийской войне.

Террористический "Вест-Пойнт"

А США между тем пошли ещё дальше. В Вашингтоне, как и в Лондоне, давно осознали, что секрет успеха состоит в том, чтобы в глобальной шахматной партии играть сразу с двух сторон. Для этого "врага" надо хорошо знать: его сильные и слабые стороны, психологию, понимать, чем он дышит, как лучше сподвигнуть его на тот или иной "подвиг". Да так, чтобы он при этом – в идеале – ещё и ни о чём не догадался. "Врагу" необходимо создать и нужную репутацию. А что для террористов, революционеров и даже обычных уголовников может быть более почётным и полезным для "авторитета", чем отсидка в самой "страшной" тюрьме? Такая "тюрьма" появилась в 2002 году, в Гуантанамо, в этой "серой зоне" уже не действовавшего, впрочем, международного права, в месте, куда посторонним вход запрещён.

На самом деле это – питомник, "элитный университет" международного терроризма, "диплом" которого, как и Кембриджа, Оксфорда или Гарварда, открывает перед его "выпускниками" поистине безграничные возможности. Он гарантирует признание – как пострадавших и мучеников – со стороны террористического интернационала, "трудоустройство" на самом высоком уровне в любой стране мира. А также исключительные "успехи" на этом поприще, поскольку бывшие преподаватели и наставники следят и помогают, чем могут, "карьере" своих бывших питомцев.

Этот террористический "Вест-Пойнт", который закончили и видные члены ИГИЛ**, не закрыт до сих пор. Даже те, кто, попав в Гуантанамо, был не слишком силён в вере, выходят оттуда законченными фанатиками, готовыми и дальше проливать чужую кровь. А когда преподаватели и воспитатели понимают, что их подопечные "созрели" для участия в совместной игре, их переводят в тюрьмы, откуда ещё легче выйти на волю и к которым не приковано такого международного внимания, как к Гуантанамо.

Естественно, сами США избавлены от навязчивого внимания этих "выпускников". Ещё в январе 2011 года тогдашний президент Обама подписал закон, запрещающий перемещение "узников" тюрьмы в Гуантанамо на американскую территорию.

"Кадры решают всё"

Согласно открытой информации, с 2002 по 2006 год через Гуантанамо прошли свыше 750 иностранцев, прежде всего, захваченных американцами в Афганистане и Ираке. Около 250 человек за это время американцы освободили, перевели в другие тюрьмы или выдали странам, гражданами которых являлись "узники". По состоянию на апрель 2006 года в Гуантанамо оставалось 490 "узников": саудовцы (132), афганцы (125) и йеменцы (107). Среди "заключённых" находились и уйгурские сепаратисты, которых американцы отказывались передавать китайцам, опасаясь, что на родине тех будут "пытать". Скорее всего, они просто берегли эти особо ценные кадры, которые должны пригодиться Вашингтону для дестабилизации Китая в нужный момент, для их "развёртывания", кстати, особенно подходит Афганистан, где первые игиловцы появились в 2015 году.

К началу 2010 года из Гуантанамо освободили более 530 "заключённых". А в 2011 году – какое удивительное "совпадение" – полыхнула "Арабская весна"! Руководящие кадры для неё были в наличии. Конечно, как и в любом деле, тут бывают и "отбраковки". Всегда находятся те, кто не оправдывает возлагавшихся на них надежд, но основная масса "питомцев" американских спецслужб выходит из Гуантанамо, поднаторев в Коране и укрепившись в ненависти к миру, совершенными, но при этом вполне управляемыми изуверами. Секрет "успеха", повторим, состоит в том, что ЦРУ и МИ-6 играют в этой шахматной партии сразу с двух сторон – и за "хороших", и за "плохих" парней.

Одним Гуантанамо, разумеется, дело не ограничивается. В 2012 году, например, при президенте-демократе Бараке Обаме ЦРУ запустило секретную программу Timber Sycamore (Древесина Платана). Она предусматривала поставки оружия и подготовку боевиков в координации с соседними с Сирией странами, рассчитывавшими поживиться частями её территории и посадить своих людей в Дамаске. Через эту программу, о существовании которой стало известно в 2015 году, прошли тысячи боевиков. Оружие для них, кстати, в значительной мере закупалось на Балканах и в странах Восточной Европы. Но боевиков снабжают, разумеется, и американским оружием. Из одной террористической группировки они часто перетекают в другие ("вывески" особого значения не имеют), а конечным бенефициаром этих подготовленных Западом кадров, финансовых траншей и партий оружия часто оказывается именно ИГИЛ**, это, можно сказать, "гвардия" террористов.

Еще раз: данная программа появилась, как мы знаем, в 2012 году, а расцвет ИГИЛ** на Ближнем Востоке пришёлся на 2013-2014 годы, и это, конечно, не случайное совпадение. А скольких ещё существует аналогичных программ и тайных операций западных спецслужб, о которых ничего не известно.

Что с того?

Происходящее сейчас в Афганистане должно стать уроком для России и тех наших сограждан, которые ещё не отдают себе отчёта в коварстве наших врагов, в том, какие грязные и подлые методы на Западе готовы использовать в попытке сохранить мировое господство. Провокации, ставшие едва ли не основным средством политики Запада, могут случаться не только в Афганистане, и жертвами может стать – и вовсю становится - также Россия. Уничтожение малайзийского "Боинга" над Донбассом, "отравление" Навального, взрывы складов с советским оружием в Восточной Европе, с которых их власти и дельцы уже продали террористам всё, что можно – эти события принципиально не отличаются от того, что сейчас происходит в Кабуле, и виноваты в них ЦРУ, МИ-6 с их подручными, обслуживающие политику Запада.

Предупреждён – значит вооружён.

*Талибы, "Талибан" – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.

**ИГИЛ – террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.