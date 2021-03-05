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Байден проговорился Пелоси в прямом эфире. Кто же управляет Америкой?

05 марта 2021, 15:05  •  409 • Политика
Новый конфуз с президентом США Джо Байденом попал на видео - в прямом эфире глава государства проговорился во время беседы со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, фактически дав понять, кто на самом деле управляет Америкой.
Президент США Джо Байден сделал настоящий подарок сторонникам теории заговора, проговорившись в прямом эфире со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.
В частности, глава государства, судя по всему, забыв, что он в прямом эфире, сказал Пелоси:
"Я рад отвечать на вопросы, если это то, что я должен делать, Нэнси. Если это всё, что вы хотите, чтобы я делал".
Сразу после этого Белый дом прекратил трансляцию, а с записи на официальном YouTube-канале этот момент был стёрт.
"Сонный Джо опять развлекает народ! На этот раз дед забыл, что сидит в прямом эфире и сказал Нэнси Пелоси, что согласен делать то, что она сочтёт нужным", - прокомментировала в своём Telegram-канале журналист Ольга Скабеева.
Она отметила, что в американских соцсетях после инцидента разразился настоящий скандал - пользователи спорят о том, кто же на самом деле управляет Америкой.
"Кстати, за семь недель на президентской должности Байден ещё не провёл ни одной пресс-конференции, от "чужих" вопросов его старательно оберегают", - заметила Скабеева.

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