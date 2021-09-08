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Байден продлил национальный режим ЧС, позволяющий накладывать санкции из-за выборов

08 сентября 2021, 03:40  •  66 • Политика
Лидер США Джон Байден ещё на год продлил режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы внешнего вмешательства в выборы в Штатах.
В США продлили общенациональный режим чрезвычайной ситуации, который объявляли из-за так называемого иностранного вмешательства в выборы. Об этом объявил президент Джо Байден, сообщает "РИА Новости". Режим ЧС позволяет Белому дому накладывать различные санкции против тех, кого в Штатах считают угрозой подрыва избирательной системы.
Американский лидер уточнил, что режим ЧС будет действовать ещё минимум до осени 2022 года. Байден согласился, что пока в Вашингтоне так и не смогли найти доказательства вмешательства какого-либо государства в выборы президента США. Судя по всему, режим продлили, чтобы продолжать поиски.
В Белом доме не раз обвиняли Россию в махинациях, позволивших изменить подсчёт голосов на выборах, которые выиграл предшественник Байдена Дональд Трамп. В Вашингтоне уже заявляли, что Россия собирается вмешаться в промежуточные выборы в 2022 году.

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