Байден продлил национальный режим ЧС, позволяющий накладывать санкции из-за выборов

Лидер США Джон Байден ещё на год продлил режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы внешнего вмешательства в выборы в Штатах.

В США продлили общенациональный режим чрезвычайной ситуации, который объявляли из-за так называемого иностранного вмешательства в выборы. Об этом объявил президент Джо Байден, сообщает "РИА Новости". Режим ЧС позволяет Белому дому накладывать различные санкции против тех, кого в Штатах считают угрозой подрыва избирательной системы.

Американский лидер уточнил, что режим ЧС будет действовать ещё минимум до осени 2022 года. Байден согласился, что пока в Вашингтоне так и не смогли найти доказательства вмешательства какого-либо государства в выборы президента США. Судя по всему, режим продлили, чтобы продолжать поиски.

В Белом доме не раз обвиняли Россию в махинациях, позволивших изменить подсчёт голосов на выборах, которые выиграл предшественник Байдена Дональд Трамп. В Вашингтоне уже заявляли, что Россия собирается вмешаться в промежуточные выборы в 2022 году.