Байден призвал "встать и показать" Москве и Пекину • 211 • Аналитика © REUTERS / Jonathan Ernst Предстоящие Джо Байдену встречи на высшем уровне с Путиным и Си Цзиньпином (виртуальные — с китайским лидером, возможно, уже на следующей неделе, а с российским до конца года) стали для американского президента хорошим поводом повторить свою любимую мысль. О том, что демократия снова в опасности — причем и в Америке, и во всем мире. "Для нашей страны это по-настоящему переломный момент. И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, так что победят автократии", — такими словами Джо Байден призвал актив демпартии осознать, как для всего мира важно убедиться в том, что "Америка вернулась". На нас смотрит весь мир, а у нас бардак и внутренний раскол — давайте же уже докажем, что мы можем вытащить страну из кризиса, проведем экономические реформы и вернемся в качестве лидера на мировую арену. Эту мысль Байден повторял уже как минимум трижды — начиная со своей первой мартовской пресс-конференции. Автократы наступают, в том числе и в самих Штатах, а мир ждет от Америки демократического примера и лидерства, ждет, чтобы она вернулась к исполнению своих обязанностей "образца демократии", — так президент заклинает американскую аудиторию. И никто не спрашивает его: а точно ли весь мир ждет нашего возвращения и доказательств того, что "американская демократическая система добивается успеха"? Что — и афганцы с иракцами ждут не дождутся? И бразильцы с индусами мечтают об этом? И русские с китайцами? Понятно же, что Байден, съездив в Европу, пообщался в первую очередь с европейцами и союзниками, — а те, глядя ему в глаза, действительно интересовались планами на будущее. Но вовсе не из-за беспокойства за демократические ценности, а по глубоко прагматичным причинам: если США концентрируются на Тихоокеанском регионе, то автоматически ослабляют внимание к Европе и Ближнему Востоку. А сил-то у них хватит — или внутренний раскол приведет к тому, что Штаты замкнутся сами на себе? Байден в ответ демонстрировал полную уверенность в том, что у Америки все получится, но, вернувшись домой, вынужден снова прибегать к аргументам в стиле "Легионы, мир смотрит на вас". Легионы, то есть американцы, не очень верят — и Байден снова вытаскивает свою любимую мысль об угрозе демократии. Исходящей от автократов Путина и Си Цзиньпина. Примечательно, как меняется рассказ Байдена об аргументах врагов демократии. Изначально речь шла о том, что Си Цзиньпин — "очень прямолинейный и умный, но абсолютно не демократический человек": думает, как и Путин, что автократия — это будущий тренд, а демократия не может работать в мире, который становится все более сложным. Потом Байден объяснил, что Си Цзиньпин убеждал его, что демократия не может работать в XXI веке, потому что при демократии нельзя объединить нацию так быстро, как при автократии. И Путин такой же: "эти ребята ставят на автократию, не шучу; демократия должна встать и показать, что у нас получается". И вот теперь американский президент сообщил, что Путину и Си демократия не нравится, потому что для достижения консенсуса требуется слишком много времени. То есть изначально речь шла о том, что Си в какой-то из бесед сказал Байдену (а основные их встречи проходили в 2011 году), что мир стал слишком сложен для демократии. По крайней мере, так понял Байден. Может быть, Си Цзиньпин имел в виду, что общество уже не может управляться так же, как оно управлялось в западных государствах в XIX-XX веках. Может быть, вообще речь шла о том, что мир и общественное устройство сложнее западных представлений о них. Точно это не известно — китайцы не выкладывали своей версии разговоров двух тогдашних вице-президентов. Но при следующем воспоминании о беседах с Си Байден привел более конкретный пример его аргументации: при демократии нельзя быстро объединить нацию. Это уже похоже на правду, только вот понять ее западные и особенно англосаксонские люди не способны. В отличие от китайцев и русских, потому что наши государства строились сверху вниз, расширялись от центра. Европа же основную часть своей истории существовала как объединение отдельных городов и земель, а США вообще возникли как союз отдельных штатов. И "демократия" для Штатов была вообще единственным способом существования — потому что страна создавалась на базе множества враждовавших между собой меньшинств (религиозных, национальных и так далее). Без согласования — в той или иной степени — их интересов никакой страны бы просто не возникло. До сих пор в США главное — это штаты, местная власть, а в России и Китае основой всего являются единый (государствообразующий) народ и единая центральная власть. Китай пережил столетний период смуты и кризиса, в ходе которого, по сути, распался на части, а выбрался из него благодаря жесткому единоначалию. Но зачем американцам вдаваться в подобные мелочи, если речь идет о чужих нациях, которым они искренне (что не отменяет и осознанного желания манипулировать "партнером" с помощью обучения его "правильной" демократии) предлагают перенимать их универсальный опыт. Не хотят брать пример с Америки? Ну так это потому, что они автократы и антидемократы, дикари. В конце концов, это уже американская проблема — то, как они оценивают другие страны. Причем не только потому, что обзывательства в стиле "автократ-антидемократ" практически ни на кого в мире уже не действуют, — это все-таки не такой сильный жупел, как в свое время "коммунист". Главная проблема американцев в том, что на борьбе с автократами они пытаются строить всю свою геополитическую стратегию, то есть хотят придать своим глобальным маневрам идеологическую окраску. Да, речь о предстоящем 9-10 декабря саммите в поддержку демократии, проведение которого в Штатах называют выполнением ключевого обещания предвыборной кампании Байдена. Этот виртуальный саммит должен "помочь остановить эрозию прав и свобод во всем мире" — а в реальности собрать широкий антикитайский и антироссийский фронт. С самого начала идея саммита критиковалась американскими геополитиками-реалистами, в том числе и одним из самых влиятельных из них — Ричардом Хаасом, президентом Совета по международным отношениям. Действительно, странно не видеть изначально опасной мины, заложенной в основании "саммита за демократию", — критерия отбора участников. Соответствие американским стандартам демократии? Ну тогда нужно звать только страны ЕС, НАТО, англосаксонские Австралию с Канадой и Японию. Но ведь замысел совсем в другом: максимально широкий фронт. При этом нельзя звать всех, кроме России и Китая, но нельзя и ограничиться только своими. А значит, те, кого не позовут, обидятся — не на то, что их не зовут в антиавторитарный фронт (антикитайские и антироссийские игры вообще мало для кого привлекательны), а на то, что считают недемократичными. Критерии демократии у каждой цивилизации свои, да и нынешние западные сильно отличаются от западных же столетней давности. А уж продвижение "толерантной повестки" (навязывающей откровенно антирелигиозные, антисемейные и просто античеловеческие ценности), которая является важнейшей частью современного понимания демократии на Западе, неприемлемо практически для всех незападных мировых цивилизаций. Президент на могиле героя расскажет, как опозориться и проиграть все То есть сам по себе факт созыва "саммита за демократию" станет очередным ударом по американской репутации в мире: вот, они проводят сегрегацию "свои — чужие", вешают на нас ярлыки. То есть пытаются разделять и властвовать — все правильно говорят русские и китайцы, хватит уже с нас этого диктата. И как бы ни говорили сейчас в Вашингтоне, что участие в саммите "не следует интерпретировать как заявления, что, дескать, вы являетесь демократией, а вы нет", — именно так это и будет воспринято. Точного списка участников еще нет, но уже начались утечки. Будет более 100 стран, то есть половина существующих в мире. О предварительном списке приглашенных сообщило издание Politico — и к нему сразу же появились вопросы у "настоящих демократов". Почему есть авторитарная Польша, но нет Турции (в НАТО не все демократы)? Позвали Израиль, а где же Египет? Нет Таиланда и Вьетнама (в первом у власти военные, а во втором коммунисты), но почему есть Ирак, от которого после американского вторжения вообще непонятно что осталось? Эти разборки внутри демократического жюри, конечно, смешны — жалко, что в Афганистане уже пала власть американских ставленников, а то и правительство Гани позвали бы на саммит. А что, оно же правильное, демократическое — и никто на Западе не задался бы вопросом, как может быть демократической власть, в выборах которой участвовали два миллиона из 32 миллионов афганцев. В интересах России и Китая пожелать успеха вашингтонскому саммиту, тем более что в администрации Байдена сейчас говорят, что это только "начало более длительного разговора о демократии". И участникам саммита будет "необходимо провести обещанные реформы", чтобы получить приглашение на второй саммит, ожидаемый в следующем году. То есть сдать экзамен на демократию вашингтонской приемной комиссии. Сложно представить себе лучшую антирекламу американского отношения к миру, причем никто ведь не принуждал Байдена упорствовать в желании провести саммит за демократию и против автократов. Путину и Си Цзиньпину такое точно не под силу — Байден все сделает сам. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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