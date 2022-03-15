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Байден призвал к энергетической независимости. Из-за России

15 марта 2022, 06:50  •  39 • Политика
Президент США Джо Байден считает, что сложившаяся ситуация с Россией и Украиной - это причина, по которой Америка и её европейские союзники должны отказаться от зависимости от ископаемых видов топлива. То есть обрести энергетическую независимость.
На фоне военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации президент США Джо Байден продолжает списывать свои экономические провалы и провалы своей администрации на русских. На этот раз во время своего выступления на мероприятии Национального комитета Демократической партии он призвал к энергетической независимости. И это на фоне активного роста цен на бензин, что вызвало волну возмущения среди американцев.
"Россия и Украина - это ещё одна причина, по которой мы должны отказаться от нашей зависимости от ископаемых видов топлива", - высказался Байден.
При этом, судя по его дальнейшим словам, обрести энергетическую независимость должна и Америка, и её европейские союзники. Глава Белого дома предложил соратникам представить, в какой бы ситуации сейчас оказался Вашингтон, если бы Европа на самом деле оказалась энергетически независимой от ископаемых видов топлива.

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