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Байден признался, как лично "штурмовал" Капитолий

23 февраля 2021, 02:30  •  37 • Политика
В Сети обсуждают видео, где Байден рассказал о своём аресте в Сенате за незаконное проникновение в Капитолий. "Я прошёл и сел на место председателя. И тут полицейский схватил меня за плечо и сказал: "Вы арестованы", - признался Байден.
Интервью Джо Байдена от 2007 года стало вновь актуальным в году 2021. На видео нынешний президент США признаётся, как был арестован за проникновение в Капитолий. Запись вызвала горячие обсуждения в Twitter.
Речь идёт о фрагменте "Вечернего шоу с Дэвидом Леттерманом", в котором 13 лет назад принял участие Джо Байден. Политик рассказал историю о том, как, будучи студентом, случайно забрёл в зал заседаний Сената и был арестован за это.
Я вошёл через заднюю дверь и внезапно обнаружил, что нахожусь в зале Сената. Я был поражён. Я прошёл и сел на место председателя. И тут полицейский схватил меня за плечо и сказал: "Вы арестованы",
- сказал Байден телеведущему.
История перекликается с событиями 6 января 2021 года, когда толпа протестующих против махинаций на выборах президента США в 2020 году ворвалась в Капитолий. Теперь участникам "штурма" грозят немалые тюремные сроки.

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