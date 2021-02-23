|
Байден признался, как лично "штурмовал" Капитолий
23 февраля 2021, 02:30 • 37 • Политика
В Сети обсуждают видео, где Байден рассказал о своём аресте в Сенате за незаконное проникновение в Капитолий. "Я прошёл и сел на место председателя. И тут полицейский схватил меня за плечо и сказал: "Вы арестованы", - признался Байден.
Интервью Джо Байдена от 2007 года стало вновь актуальным в году 2021. На видео нынешний президент США признаётся, как был арестован за проникновение в Капитолий. Запись вызвала горячие обсуждения в Twitter.
Речь идёт о фрагменте "Вечернего шоу с Дэвидом Леттерманом", в котором 13 лет назад принял участие Джо Байден. Политик рассказал историю о том, как, будучи студентом, случайно забрёл в зал заседаний Сената и был арестован за это.
- сказал Байден телеведущему.
История перекликается с событиями 6 января 2021 года, когда толпа протестующих против махинаций на выборах президента США в 2020 году ворвалась в Капитолий. Теперь участникам "штурма" грозят немалые тюремные сроки.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 февраля 2021, 03:55
|
22 февраля 2021, 09:05
|
16 февраля 2021, 15:20
|
17 февраля 2021, 23:40
|
16 февраля 2021, 20:50
|
21 февраля 2021, 04:40
|
21 февраля 2021, 18:25