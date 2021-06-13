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Байден признал: влиять на русского президента бесполезно, потому что "он Владимир Путин"

13 июня 2021, 20:35  •  85 • Политика
Джо Байден признал, что США не могут оказать влияния на позицию президента России. И объяснение этому одно: "он Владимир Путин".
В ходе пресс-конференции в Великобритании по итогам саммита G7 президента США Джо Байдена спросили, почему Россия не меняет своего поведения, несмотря на то что против страны были введены бесконечные санкции. В том числе неизменной остаётся и позиция президента России Владимира Путина - он не обращает внимания на давление Вашингтона.
Джо Байден ответил предельно коротко. Итак, Путин не меняет своей позиции, потому что:
Он Владимир Путин, - сказал Байден.
После президент США всё же сделал небольшое уточнение. Отметил, что не "будет вдаваться в это", поскольку для начала следует переговорить с Владимиром Путиным лично:
"Мне надо сесть за стол переговоров с ним, буду рад потом с вами поговорить", - отметил Байден, обращаясь к журналистам. Только вот пресс-конференция по итогам саммита Путин - Байден уже отменена, о чём сообщалось ранее...
Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.

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